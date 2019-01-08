【曼谷好去處】曼谷必逛火車夜市 食買玩交通攻略

只要第一次到曼谷自由行的朋友，應該都會來趟 Ratchada Train Night Market 拉差達火車夜市，也是這幾年曼谷新興起來的觀光夜市，大多都是外國人來逛，其中不乏泰國小吃美食、創意美食、生活小物、吃喝玩樂應有盡有，最後可到露天酒吧區小酌一番，感受拉差達夜市人聲鼎沸的氣氛。

曼谷Ratchada Train Night Market 拉差達火車夜市ตลาดรถไฟรัชดา，體驗泰國夜市獨特魅力。

曼谷MRT捷運「泰國文化中心站」（Thailand Cultural Center）3號出口，左轉跟著人群走就可以找到，這區鬧域相當熱鬧，附近還有Esplanade百貨公司、BIG C，完全滿足觀光客的需求，每天下午五點開始營業凌晨一點，不過大約11點後攤販就會陸續收攤囉。

留意夜市開放時間為下午5時至凌晨1時，但大約11時左右攤檔已陸續關門。

拉差達火車夜市（ตลาดรถไฟรัชดา）從2015年開始營業，是相當新興的夜市，把西那卡琳火車市集完整搬到此處，短短幾年就成為曼谷夜市的新指標，另外此逛夜市的大多都是外國人，現場也會貼心廣播小心扒手，人在外還是要注意安全。

第一次到拉差達的時候天色已晚，不少攤商都陸續收攤，這次第二訪曼谷，除了還願外還是想過來吃吃夜市美食，首先從我個人一直想體驗的泰式小煎餅開始。

椰奶脆煎餅一份8個40泰銖，是泰國路邊攤相當傳統的小甜點，將麵糊煎的酥酥脆脆，再塗上白色的椰奶跟蛋白棕梠糖調製的奶霜，上方黃色的是甜的蛋絲，吃起來口味甜中帶椰奶香；另外紅色的款式則是鹹點，紅色是蝦鬆搭配奶霜，口感鹹甜鹹甜，吃了有一種會上癮的感覺，適合比較不喜歡吃甜的朋友。

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道地泰式香蕉煎餅也是必嚐的小吃，剛好看到食尚玩家有推薦這家煎餅，點了份最豪華的MIXDE CREAMY，有著甜蛋絲、香蕉、鮮奶油、阿華田、巧克力豪華組合，不過熱量也是爆表（笑）。

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位於拉查達夜市大門口第一排這家燉豬頸肉相當好吃，豬肉軟嫩口味辣得過癮，另外還可加上芝士片，大約也是50-60元泰銖左右。另外還有相當多攤子都是販售烤泰國蝦或是海鮮，也有提供座位坐著食用，朋友說烤魚也值得一試。

最近超流行的美式海鮮，發覺蠻多攤都在販售這種手抓海鮮，前陣子在台中有流行一陣子，主要是在桌上鋪上乾淨的塑膠紙，倒上辦好醬汁的海鮮後，雙手套上手扒雞手套，使用雙手抓取享用。

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除了美食之外，還有不少小物、生活用品、衣服、包包、襪子、耳環等小攤位，價格也比台灣便宜。

喜歡拍照的人或是想欣賞拉差達夜市全景的人，可往夜市旁停車場大樓爬上去，蠻多人都會上來眺望夜市夜景，當然請注意安全，跟朋友一起攜伴最好。

便宜可愛的公仔襪，做手信也不錯！

夜市旁的停車場大樓，可眺望夜市夜景，記緊注意安全呀！

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大約在夜市中間位置的這攤泰奶口味不會太甜，來兩次拉差達夜市都有購買，是一位女生老闆經營。



便宜的手機殼也很受歡迎。

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過12點後捷運就沒有開放了，因為我們住的MRT Sutthisan蘇迪參站離拉差達夜市很近，所以跟KIKI分別搭上摩托車，請他們載我們回旅館附近。

拉差達夜市比想像中乾淨熱鬧，美食的部分選項也不少，我挑了自己比較有興趣的美食拍照，看別人介紹還有炸蟲蟲，以及不少的海鮮大餐，到曼谷旅遊推薦一定要空上一晚過來逛逛。

我喜歡的不見得會是您喜歡的，個人口味僅供參考。

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Ratchada Train Night Market 拉差達火車夜市 地址：Ratchadaphisek Rd, Khwaeng Din Daeng, Khet Din Daeng, Krung Thep Maha Nakhon 10400 Bankkok Thailand 營業時間：星期一至四及日 5pm - 12mn；星期六 8:10am - 2am

【本文獲「螞蟻幫的櫥櫃」授權轉載