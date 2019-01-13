【曼谷按摩推介】骨精不能錯過！曼谷5間人氣按摩、SPA店

有甚麼好得過瘋狂購物之後去做個SPA放鬆一下？特別在曼谷，形形式式的按摩店，不知從何入手？以下5大精選人氣按摩、SPA店，mark低就沒有錯了！

01. BODYtune

價錢親民的「Body Tune」在曼谷有4間分店，交通非常方便，分別靠近BTS Ari 站、Prompong站、Saladaeng站和Chidlom站。店內大走簡約風格，而且整潔寬敞，有試過的網民分享技師的手法專業，非常放鬆。

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地址： Sukhumvit分店：18/2-3 Sukhumvit 39, Klongton Nua, Wattana, Bangkok Silom分店： 56 Yada Building,2nd Floor, Silom Road, Suriyawong, Bangkok Phaholyothin分店：356 La Villa, 3rd Flr. Room 301, Phaholyothin Rd., Samsennai, Phyatai, Bangkok Chidlom分店：518/5 Maneeya Center Bldg., 1st Fl., Ploenchit Road 營業時間：10am-12mn

02. Health Land Spa & Massage

有去過泰國的朋友應該對「Health Land Spa & Massage」不會陌生，因為它是泰國非常有名的大型連鎖水療及按摩中心，曼谷Srinakarin是第一家分店，其他分店亦坐落其他泰國著名旅遊區，如芭提雅。店內大走華麗皇宮風格，價錢算合理。不少旅客光顧的原因是做過草藥按摩療程後，店內會送草藥包作紀念，非常貼心！

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地址： Srinakarin分店：70/21 Moo 2, Sirnakarin Road, Nongbon, Phawat, Bangkok 營業時間：9am-11pm

03. Oasis Spa

同樣是泰國有名的連鎖店，「Oasis Spa」分店遍布全泰國，曼谷就有兩家分店。店面的設計都是由大宅改建而成，大走泰北的蘭納風情，簡約的白色外牆和木製家具，令人非常放鬆。

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地址： 64 Soi Sawasdee, Sukhumvit 31, Wattana, Bangkok 88 Sukhumvit 51 Road Wattana, Bangkok 營業時間：10am-10pm

04. Urban Retreat

距離BTS Asok站和Phrom Phong站只有1分鐘路程的「Urban Retreat」，交通非常方便，簡約裝潢，地方寬敞潔淨、不少客人都大讚按摩師專業細心。雖然不是大型連鎖店，不過勝在價錢實惠又有質素。

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地址：348/1 Sukhumvit Rd, Khlong Toei Nuea, Watthana, Krung Thep Maha Nakhon,Bangkok（鄰近 BTS Asoke站） 營業時間：10am-9pm

05. Vanilla relaxation & wellness complex​

由日本人開的「Vanilla relaxation & wellness complex」亦是不少港人知道的按摩店，總店鄰近BTS Phrom Phong站。店面走日式簡約風，讓人有種不像在曼谷的另一番感覺，同樣以平民價錢取勝，成了不少旅客必到的按摩店。

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地址： Phrom Phong分店：10/9-10 Soi Sukhumvit 39, Sukhumvit Rd.,Klongton Nua, Wattana, Bangkok Piyathip Place分店：Piyathip Place Serviced Apartment 3F 24 Soi Prommitr,Klongton-Nue, Wattana, Bangkok 營業時間：10am-10pm

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