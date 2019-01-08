【曼谷機票優惠】香港快運首推曼谷新航線！單程218元起

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一眾泰迷注意！HK Express宣佈3月首推曼谷新航線，同時推出限定優惠，準備好就返公司請假訂機票！

HK Express宣佈將於3月31日正式開通曼谷（蘇凡納布米國際機場）新航線，逢星期二、四、五、六及日出發，一星期飛足5天，滿足一眾返鄉下fans！為了慶祝新航線即將啟用，由即日起至至4月1日晚上11時59分期間，大家可以218港元* 起優惠價，購買單程香港往曼谷機票（出發日期適用於2019年3月31日至6 月 30 日）。

*優惠不包括機場稅、燃油附加費和其他額外收費；須視乎供應情況而定及優惠附帶條款及細則。

 

按圖查看來回機票連稅項價錢▼

新航線將於 3 月 31 日正式投入服務，一星期五個航班。

香港往返曼谷蘇凡納布米國際機場(BKK) (當地時間)

航班編號

航線

出發時間

抵達時間

班次

 

UO748

 

香 港 (HKG) >

曼谷 (BKK)

18:20

20:30

星期二

16:45

19:05

星期四

17:30

20:05

星期五

18:10

20:30

星期六、日

 

UO749

 

曼 谷 (BKK) >

香港 (HKG)

 

21:35

 

01:50

星期二

星期六、日

19:55

00:10

星期四

20:55

01:10

星期五
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