【日本鹿兒島】JR最南端車站西大山打卡必到　兼賞自然郊野靚景

來到南九州指宿，幾乎大家都會將 JR 西大山站排入景點，明明就只是一個日本鐵道的火車站，但不管是觀光客或是自己日本人，似乎都要來一下...原因全只是因為，JR 西大山站是整個 Japan Rail 路網的最南端一站!!

文：hry

特別的打卡位置就是位於JR 最南的站，即西大山站。（hry 提供）

JR 西大山站

在日本整個鐵道系統相當的發達，不管是私鐵、地鐵、公有（國家所擁有的），密密麻麻的散布在日本各地，整個 JR路網相當廣泛綿密，大家熟悉的新幹線也屬於 JR 系統，所以就這樣，JR 最東西南北站也就成了鐵道迷、觀光客應該要踩點打卡一下的地方了～～:p

雖然九州並不是日本國境最南端，但是 JR 鐵道就是只有到這，再往南的沖繩只有一條簡單的單軌電車，而且也不隸屬於 JR 系統，所以在南九州南端的西大山站，就成了真正的 JR 最南站。

有了這麼特殊的打卡名號，但是交通上並不方便，一個小時(或更多)才有一班火車經過、公車又要走路…這時開車自駕不用麻煩，一定要把他排進去啦！

就是為了這個牌子吧。（hry提供）

明明是火車站，但因為搭乘的人不多，車站屬於無人看管的無人車站，重點是你看看那火車時間表，一個小時一班車？中間甚至有三個小時是沒有列車經過的嗎？！！想從指宿搭火車來的朋友，可能還得先看好時刻表，不然會讓你在這沒有太多人煙的地方（啊有啦，觀光客很多），傻傻地待到天荒地老阿～～

火車時間班表嚇死你。（hry提供）

日本觀光真的很厲害，看你來到的 JR 最南站後，這裡的牌子就告訴你，我還有最東丶西丶北的三站等著你。

最北位在北海道稚內、最東也在北海道東根室、最西則是在九州的佐世保，算算沒幾個，如果是真真實實的鐵道迷，就再來三次日本就可以集滿了～:p

還有三個點還沒踩～（hry提供）

雖然在荒郊野外，但是都是觀光客呢，簡單的一個小車站，這邊拍一下那邊拍一下，周圍雖然是一片荒蕪的感覺，但是至少這樣的開闊感，感覺是很舒服的。

眼前這就是大家一定要拍照打卡的柱子，字很重要之外，後面的背景"開聞岳"看起來更是漂亮。開聞岳火山在這邊矗立著，從遠處開車過來時就可以看到，漂亮的山形帶著圓錐狀，和日本聖山富士山有點相似，因此又被稱為薩摩富士，山頭被雲霧環繞帶點神秘的色彩，感覺真的很漂亮。

點擊查看西大山站必到打卡位▼

【本文獲「背包客棧」授權轉載，繼續閱讀原文：南九州指宿人氣打卡點 JR 最南站：西大山站】

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