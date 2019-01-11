【日本溫泉推介】星空下夢幻溫泉！必去名古屋「竜泉寺の湯」

香港人喜歡出遊日本，除了逛藥妝店入貨、享受美食外，不少人更會特意去日本浸溫泉，而位於名古屋的這間「竜泉寺の湯」主打讓你可以在「星空」中浸溫泉，感受與別不同！

超夢幻「天空螢之湯」

日本的溫泉湯真是多不勝數，為了吸引更多顧客，位於名古屋這間1989年開業至今的「竜泉寺の湯」，翻新後加入了不少「特別」元素，其中一個露天溫泉就以「星空」作招徠，讓客人如置身夢幻星空下好好放鬆身心。

（圖片來源：ryusenjinoyu_moriyama@IG）

「天空螢之湯」的底部安裝了變色LED閃燈，在溫泉水中閃閃發亮，有如天上的星空般，由於是露天溫泉，如幸運地遇著晚上青空，便可享受真正的星雲映對美景，非常浪漫！不論是閨蜜還是情侶，相信都不能錯過！

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超多溫泉選擇 泡泡浴、負離子、炭酸泉

除了「天空螢之湯」外，「竜泉寺の湯」內亦有其他溫泉選擇，如使用著名陶瓷板的「信樂燒」，浸泡過程中客人可以感覺到無數纖細泡泡在肌膚上流動，非常放鬆；而「美泡之壺」據說帶有負離子效果，與森林浴一樣可以緩解壓力。室內溫泉還有「高濃度炭酸泉」、「源泉之湯」、「小朋友湯」、「超級電力風呂」、「按摩浴」等，住幾天都浸不完！最適合出名壓力大的香港人慢慢享受。

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其他星級設施不能錯過

別以為「竜泉寺の湯」只提供溫泉，其實溫泉湯裡還有其他設施，如岩盤浴「FOREST VILLA」區域，內設香薰Zalt房間、韓國傳統的「香薰溫泉」、香薰鍺金屬「Aroma ɡelmæ & beauty」、「Aroma SALT & STONE」和汗蒸幕等，一次過體驗日韓式溫泉！

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更值一提是餐廳「湯上廚房 一休」，提供手造豆腐、手打蕎麥麵、健康烏冬、十六穀米等，加起來共有100多種健康料理。（圖片來源：官方網站）

竜泉寺の湯 設施收費： 朝風呂：成人（中學生或以上）600日圓、小學生 300日圓 時間：6am – 9am 入浴費： 成人（中學生或以上）700日圓、小學生 300日圓 時間：6am – 2:30am（除朝風呂的其他時間入場） 岩盤浴入浴費：成人 500日圓（使用時間不限；小學生或以下不能使用岩盤浴） 時間：6am – 2:30am（最後入場時間為1:30am） 地址：名古屋市守山区竜泉寺1丁目1501番地 交通：JR「大曾根」站，乘坐名古屋導遊巴士ゆとりーとライン（Yutorito Line）至「龍泉寺口」站，步行約2分鐘

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