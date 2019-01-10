【曼谷自由行】出行曼谷必備！5大實用手機APP

雖然曼谷對港人來說已經去慣去熟，不過有誰不想在旅行其間可以更有效率購物，同時不用浪費時間找路、等車、排隊唱錢？以下5個曼谷實用手機APP讓你旅行更有效率！

01. 曼谷捷運BKK

出行曼谷，其中一個不能少的當然就是交通APP，而這個由台灣台北目的地泰語教室開發出來的「曼谷捷運BKK」，集曼谷的BTS、MRT、BRT和機場快線資訊與及其他周邊地圖。最重要的是可以離線使用，對旅客來說真的非常方便！

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02. Grab

瘋狂購買後一袋二袋，嫌迫BTS太多人又辛苦？當然call車直接去下一個目的地最好！叫車APP「Grab」就可以幫到大家。用法與港人用開的「Uber」沒有太大分別，同樣可以先輸入信用卡資料付款，或是在call車前選擇付現金。想輕輕鬆鬆拎「戰利品」回酒店，其實好簡單！

第一次使用，跟足以下6個步驟：

1. 下載Grab，打開APP後選擇「Use Your Mobile Number」來登記；

2. 然後輸入已購入的電話卡號碼；

3. 輸入自己的名稱，以及email address；

4. 接下來會在登記號碼的手機上收到SMS啟動碼；

5. 啟動「位置分享」等私隱的設定；

6. 登記完畢便可以進入APP內叫車

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03. SuperRichTH

不少港人要在曼谷唱錢都會去綠色SuperRich，皆因分店多又方便，匯率又比較抵，所以非常受旅客歡迎。出發前下載「SuperRichTH」APP，可以透過手機即時查看匯率，還可以查看分店位置，仲可以讓旅客當作換算器使用，夠晒方便！

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04. Speak Thai

如果閣下的旅遊體驗是偏向融入當地，那麼這個由泰國觀光局開發的「Speak Thai」就非常適合你。因為只要打開這個APP就好像帶了一個泰語翻譯機般，裡面提供了多種旅行情境對話，當中包括單字或完整對話句子。由餐廳用餐、酒店check-in到shopping講價的對話統統都有！

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05. Eatigo

除了購物、SPA之外，去曼谷又怎可以錯過歎美食？如果不知從何入手的你，就要下載這款泰國版「OpenRice」了，這個名為「Eatigo」的APP，集中了不少餐廳資訊，更重要的是APP內提供的優惠，有時還可平至半價！當中有不少是超高CP值的酒店自助餐，還可以即時預約，即時享用優惠！APP更支持7個國家或城市，如香港、曼谷、新加坡、吉隆坡、孟買、菲律賓。

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