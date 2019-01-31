【澳門美食推薦】農曆新年飲茶推介　澳門6間必去點心食店

就快農曆新年！如咁啱出遊澳門行大運，仲想搵紅日假期仍會開業的茶樓或菜館飲茶歎點心，可以試試以下介紹的5間飲茶好去處，有酒店華麗中菜廳、老字號茶樓、又有新式點心店，總有一間啱你和親朋好友歎一盅兩件過肥年！

「福臨門」這個名字取自「福到」之意。（攝影：黃卓敏）

01. 米芝蓮星級粵菜 — 福臨門

「福臨門」是擁有近 70 年歷史的粵菜食府，早已獲米芝蓮星級推介，更多次入選「亞洲50最佳食府」。近日更推出了限時冬日菜式，如陳皮入饌的「陳皮蒸鮑魚」、「大頂涼瓜燜三黃雞」等，這個期間限定的菜單供應至2月3日，想試就要趁早了！

「陳皮蒸鮑魚」（時價）︰用上30年的新會陳皮配大連鮮鮑，陳皮絲吊起鮑魚鮮味，鮑魚厚肉彈牙。（攝影：黃卓敏）

▼按下圖看更多環境及點心：

「大頂涼瓜燜三黃雞」（198港元）︰三黃雞以其皮脆骨軟的口感聞名，肉質細嫩，味鮮滋補，無論以蒸、燉、燜甚至是西式煮法也令人回味無窮。這道菜用上豆豉和鮑魚汁烹調，涼瓜軟身卻不爛，夠晒開胃惹味！（攝影：黃卓敏）

福臨門「澳門銀河™」 地址：澳門路氹城望德聖母灣大馬路「澳門銀河™」2樓 電話：+853 8883 2221 營業時間：午餐︰11am-3pm 、 晚餐︰6pm- 11pm

蘋果酥用上清甜蘋果肉，混入新鮮豬肉製成，甜而不膩。（圖片來源：beatriceee@IG）

02. 新年特色點心 — 萬豪中菜廳

想新年豪吃一餐，可揀到酒店歎茶，這裡亦是很多澳門當地人新年吃開年飯的飯堂。由現在至2月19日期間，中菜廳推出即叫即製的賀年午市點心，其中最特別的有髮菜豬脷燒賣（發財大利）、椰汁小白兔（豐衣足食）及紅糖蒸／煎年榚（步步高升）等等意頭十足的精選點心。想趁年初一至三到中菜廳飲茶，最好預早致電訂位，避免久侯掃興！

▼按下圖看更多新年特色點心：

萬豪中菜廳 地址：澳門路氹城「澳門銀河」綜合渡假城澳門JW萬豪酒店1樓 電話：+853 8886 6228 營業時間：11:30am - 2:30pm、6pm - 10:30pm

老字號「六棉酒家」，是有60年歷史的粵菜館。（圖片來源：大眾點評）

03. 60年老字號茶樓—六棉酒家

這間隱藏在氹仔市中心的小巷裡，鄰近官也街的老字號茶酒家「六棉酒家」，是當地人經常光顧的老牌酒家，提供傳統而淡雅的粵茶點心，因為老闆本身是中山人，取名故鄉名城「中山六棉古徑」，亦改名為六棉酒家。

酒家提供50多種早茶點心，包括蒸點、腸粉、飯粥、甜品等，其中招牌菜「杏汁白菜煲豬肺湯」，夠晒滋陰。其他如菠菜餃、黑松露野菌餃、雞湯魚翅、荷葉糯米雞、豉蒜蒸鳳爪等等都是必吃推介，實行新年吃得飽飽！

▼按下圖看更多點心美食：

+ 5 + 4 + 3

六棉酒樓 地址：澳門花城區杭州街60號地下海怡花園 電話：+853 2883 3333 營業時間：一至六 11am-3pm、5:30pm-11pm；公眾假期 9:am-3pm 、5:30pm-11:30pm 備註：點心類只在午市供應，茶錢每位MOP$10

香煎臘味蘿蔔糕，當然是過年必備糕點。(圖：真點心@FB)

04. 平民價錢吃酒店級點心—真點心

澳門一向以捐窿捐罅的小食店而聞名，而在澳門擁5間分店的「真點心」，是當地人常到的新興點心小店之一。如果新年怕酒店太旺，又想以平民價錢吃到酒店級的點心小吃，也可以嘗試到這間全年無休的點心店，解決你新年也要吃「一盅兩件」之苦。另外，據聞點心店與金悅軒點心產自同一工場，但食物價錢卻便宜得多，裝潢格局甚有「添好運」感覺。而食物上與金悅軒的款式亦甚為相似，例如有陳皮牛肉球、欖仁馬拉糕、酥皮焗叉燒餐包等等，價錢較低，但質素卻不遑多讓，想輕鬆等位又吃到高級點心，一定要試這間點心店。

按下圖看更多點心照片：

+ 4 + 3 + 2

真點心（南灣店）（最就近大三巴之分店） 地址：澳門南灣大馬路807號才能商業中心地下A座 電話：+853 2892 0299 營業時間：8am-9:30pm（全年無休）

百樂潮州酒樓的裝潢高雅舒適。（圖片來源︰澳門銀河）

05. 正宗潮州風味—百樂潮州酒樓

潮州菜講求手工，呢家潮州酒樓50年來堅持使用潮州傳統食材及烹飪方法。近年更結合現代元素，煮出新舊兼容的特色潮州菜。當中大受歡迎的菜式包括潮式凍花蟹、潮州滷水鵝片、頭抽煎鯧魚卷等。點心方面，芋絲春卷、潮州酒壳粿、雪山叉燒包等都可找到，新春期間還有限定菜譜，推出多款寓意吉祥的菜式，如紅燒佛跳牆、百花釀遼參扒花膠等。

▼按圖輯看更多美食

「潮式白烚極品澳洲岩龍蝦球」（時價）︰別以為白烚一定不好吃，大廚用上潮式煮法保存龍蝦的鮮甜，新鮮進口的澳洲岩龍蝦夠厚肉，爽口彈牙。（攝影：黃卓敏）