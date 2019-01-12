【泰國夜市】清邁6大夜市懶人包 附位置營業時間

清邁夜晚最重要就是逛夜市了，每天都有夜市可以逛、範圍可大可小，有得吃又有得買，這篇清邁夜市懶人包文章幫大家整理了6大夜市（週五夜市、週六夜市、週日夜市、Night Bizzar、清邁大學夜市、MAYA夜市）的地點、營業時間、買甚麼吃甚麼資訊。

這個MAYA夜市的食物選擇比較少，有些烤肉、烤海鮮、水果、果汁、芒果糯米，大概就是這樣。可能不到十攤喔，真的比較少一些。

「夜晚不一定要透過酒精享受，與朋友們分著食物、買著衣褲，也是很快樂的一件事。」原本以為台灣人已經是相當愛逛夜市的民族了，來到清邁後才知道泰國人多愛逛夜市，跟台灣夜市相似的有非常多食物攤販，大部分都是可以坐在樹下、街邊吃的小攤販，除此之外也有穿插著手作市集在夜市內，可以買又可以逛，難怪夜市成為清邁當地人、觀光客最密集的代表活動之一。

地圖可見6大夜市分佈，非常清楚。

大概介紹一下清邁夜市的分布圖，清邁到處其實都有大大小小的夜市，但我這篇只介紹比較主要的那幾個，就算你沒有租電單車也可以很簡單就到達的。清邁大部分夜市營業時間為5pm-10pm

尼曼區

MAYA夜市：星期三、四、五晚上。尼曼區MAYA百貨前廣場。

清邁大學夜市 Kad Na Mor：每天晚上。清邁大學前，Huaykaew Road路上。

古城區

星期五夜市：星期五下午就開始營業了。攀安寺內。

星期六夜市：星期六晚上。南門出去跟著人潮走就對了。

星期日夜市：星期天晚上。從近西門的帕辛寺到塔佩門整條路上。

其他區域

Night Bizzard夜市：每天晚上。從塔佩門走往河邊的途中，Chang Klan Road路上。

與一般泰國夜市差不多，除了邊行邊食，也是shopping好地方。

01| MAYA夜市

MAYA夜市又稱為尼曼夜市，是比較新的夜市，原本這個地方都空空的只是一個

小廣場，但現在竟然有夜市了！雖然規模沒有其他夜市大，不過卻是我覺得很好逛的一個夜市，因為尼曼這邊有不少設計小店進駐，所以這個夜市也有不少攤位是販賣真正的設計商品，有別於其他夜市大多是走一個超級無敵觀光紀念品路線，超好逛也超好買～

MAYA夜市有不少創意小品攤檔，十分好逛！

我們還在這裡遇到這貪便宜的誇張的民族風鞋子店！一雙只要79泰銖！真的便宜到慘死！ 雖然我第二天就斷了，但只要自己縫一縫也划算好嗎～因為真的超美！

02| 清邁大學夜市

清邁大學夜市是我清邁大學的朋友帶我去的，食物很多很多，逛的也不少，但就是當地大學生會逛的店，所以比較沒有我想要的「異國感」商品或是當地藝術家的手作品，比較像是韓貨、彩妝品、當地學生流行的服飾品。但吃東西倒是很在地，價格也不錯便宜，只是我沒拍照。其實可以不用去沒關係，但當地人都去這個夜市吃吃喝喝買買。

夜市小食多的是，補充體力再繼續努力逛吧！

夜市經常出現的椰皇雪糕，很受歡迎。

03| 星期五夜市

星期五夜市比較像跳蚤市場，下午就開始了，我覺得他也滿好逛是因為他人真的很少，加上規模跟MAYA差不多大，所以你可以很節省時間的想買甚麼就買，不用人擠人，但真的沒啥吃的，覺得可以吃飽再來逛。

顧名思義，這夜市只在星期五黃昏開始營業。

這裡可找到不少創意手工，如這公仔小書籤，做手信最啱。

跟我們心中的跳蚤市場比較不一樣，並不是販賣二手品的地方，只是一個固定位置的小市場，比較特別的是他這裡有很多手作創作品（不少攤販與週六、週日夜市一樣，他們一次擺三天超辛苦）所以對我來講依然很好買，像是這攤賣書籤的就超美。

按圖輯看更多好買手信▼

04| 星期六夜市

人爆炸多！多得誇張！但食物超多很好吃，絕對要肚子餓的時候來！星期六夜市人真的相當的多，多到你可能會無法走路的那種，很像跨年，除了有非常多的食物可以吃之外（烤肉啊、芒果糯米啊、烤海鮮啊、青木瓜絲啊）也有上面週五跳蚤市場的攤販，觀光紀念品的也非常多，我覺得這個也是滿好買！只是人真的有夠無敵多，你沒逛完會先累壞了。

05| 星期天夜市

星期天夜市規模也相當的大，攤販跟週六夜市的差不多但是吃的少一點點。一樣人爆炸多！！！！！！我是覺得你們可以星期六星期天挑一個去就好了，然後怕人群的人可以去逛星期五夜市跟MAYA夜市。

06| Night Bizzard夜市

這是清邁最早、最觀光的夜市。我覺得定價最高，絕對要殺價，十攤有九攤都是賣大象褲肥皂那種觀光紀念品，個人覺得是有點太觀光了，很難買到真正有特色的東西，想要「看看」夜市長怎樣的人是可以去走走拉。

清邁比較近市中心的夜市大概就是這樣～吃吃喝喝買買東西，有緣就去看看，無緣白天的清邁也很好逛的！不用難過！

【本文獲「嗯嗯。莉莉嗯Touch and Life」授權轉載】

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