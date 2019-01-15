【台北夜市推介】過百檔小食、遊樂設施　安和觀光夜市新登場

去台灣旅行，逛夜市是指定動作。繼前年出現全台最大夜市—樹林興仁花園夜市後，興仁夜市團隊在12月再下一城，在新北市開設新夜市安和國際觀光夜市，超過200檔攤進駐，場內更設兒童遊樂場及機動遊戲，大人小朋友都絕無悶場。

過百檔美食 種類豐富不重複

於12月29日開幕的安和國際觀光夜市，佔地5,000坪，總攤位逾250檔，光是美食就超過120檔，不少網友大讚夜市的美食攤位種類豐富，重複性低，花心吃貨絕對不會失望。場內不乏經典小食，麻辣臭豆腐、燒海鮮、骰子牛、爆餡車輪餅、台南牛肉湯等等應有盡有，加上價位較低，對比士林夜市更是平一截，人流亦相對少，故甫開幕便得到大批網民正評。

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安和觀光夜市開幕日人頭湧湧，不少網民大讚攤檔多元化，價錢亦非常貼地。（相片來源：安和國際觀光夜市@fb）

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機動遊戲 小朋友最愛

除了美食，台灣夜市亦流行攤位遊戲，安和夜市更設兒童遊樂場及機動遊戲專區，前者設親子海盜船、小火車、旋轉木馬、跳彈床、地震房、大型扭蛋機等等，遊樂設施票價為300台幣包5個遊樂設施；後者「GAME世界歡樂城」位於美食區2樓，多款賽車遊戲機、水槍射擊遊戲都是小朋友放電好地方。

美食區2樓設機動遊戲區，大人小朋友都玩得盡興。（相片來源：安和國際觀光夜市@fb）

安和觀光夜市 地址：台灣新北市新店區安和路二段135號 營業日期：每週三、五、六、日 時間：5pm-12mn

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