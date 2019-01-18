【韓國Daiso】精選10大人氣商品　必逛7層高弘大、8層高明洞店

韓國Daiso售賣各式各樣便宜又實用的生活家居用品，款式齊全，十分好逛，難怪會被稱為「國民家品店」。記者為大家整理了2018下半年到現在的人氣新品，最近會到韓國旅行的朋友別錯過掃貨的機會啊！

弘大的Daiso 2號店上月甫開張已吸引不少韓國人及遊客到場掃貨！（圖片來源︰naver）

必逛多層弘大、明洞店！

Daiso遍佈首爾各大地區，可以說總有一間在附近。對遊客來說當然要找一間貨品最齊全，位置又方便的分店一次過掃貨啦！說到這非弘大及明洞店莫屬，前者上月才新開，樓高7層，位置極近同樣今年新開的 AK & 弘大商場。後者則成了明洞地標之一，樓高8層，地鐵站一出便看到。兩間分店售賣各式藥妝、家居用品、零食、文具等，每月的Daiso新品都能在這裡找到，購物狂絕對能逛上兩、三小時。

Daiso明洞店已成地標之一，遠遠就看到，每層都有各式各樣的有趣商品，應有盡有，由美妝品到文具、家庭用品到旅行必備也能在這裏找到！（圖片來源︰naver）

2018年至19年1月人氣商品

Daiso每月都會定期推出一些新產品，有時是美妝產品、有時是生活小幫手、有時還會有聯乘不同品牌的合作商品呢！這次為大家整理出去年到現在的10個人氣商品，全部都實用有趣又便宜，大受韓國人歡迎，一起看看你買過哪些吧！（圖片來源︰Daiso@IG）

按圖輯看10大人氣商品▼（排名不分先後）

+ 6 + 5 + 4

Daiso 弘大二號店 地址：首爾麻浦區楊花路 182 營業時間：10am-10pm 交通：首爾地鐵 2 號線弘大入口站 4 號出口，步行約 3 分鐘。

韓國明洞8層店 地址：首爾特别市中區南山洞3街13-25 營業時間：10am-10pm 交通：首爾地鐵4號線「明洞」站1號出口，步行約1分鐘 網址：http://en.daiso.co.kr/

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