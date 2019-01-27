【大阪購物攻略】大阪梅田Shopping地圖！必逛7間購物商場

去大阪旅行，不少人都會揀難波、心齋橋區為主要shopping之地，其實梅田區亦是一個非常好逛的「戰區」。梅田位於大阪的交通樞紐，無論是JR大阪車站、大阪市營地鐵、阪急電鐵，還是阪神電鐵都集中在這裡，非常方便血拼。如果你都鎖定了梅田區為目標，以下7間商場就別要錯過！

7大「戰區」的分佈及距離，宜出發前先做好「作戰準備」！（圖片來源：google map）

01| 大丸百貨 梅田店

位於大阪梅田站旁的大丸百貨梅田店（Daimaru Umeda），樓高共15層，由地下開始逛起，B1/F和B2/F以出售新鮮食品、西式甜點、和菓子為主，另外1/F至7/F亦有女士精品、化妝品、女性服飾等；8/F是童裝、運動用品；9/F和10/F是男士服飾精品，11/F、12/F出售和服、寶石飾品、家具；13/F定時會舉行不同的活動；14/F是美食街，最後來到15/F是大丸博物館。如想重點出擊，10-12樓是港人愛逛的 TOKYU HANDS；13樓是Uniqlo和Pokemon Center；而6樓就有不少女生愛吃的 HARBS蛋糕。

提提大家，購物前記得先到1樓的海外顧客諮詢處出示護照，可免費索取大丸百貨95折優惠券呀！

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場內集合了不少著名品牌，作為時裝精又怎可以錯過？（圖片來源：daimaruumedamise@FB）

地址：大阪市北區梅田3-1-1 營業時間：10am - 8:30pm、假日至9pm 交通：大阪梅田站直達

02| 阪急梅田本店（梅田阪急）

來到梅田這個重要的購物「戰區」，「阪急百貨」可說是重點必逛商場，而這間更是日本阪急百貨店的總店。15層高樓層，本館地下B1及B2是超市食品部，每逢黃昏時段都聚集了很多下班人士和太太們，你可在此找到關西著名甜品，人氣手信如Grand Calbee、高級版百力滋Baton都可在此找到！而1/F至11/F，分別是出售名牌時裝、服飾、化妝品、家居用品等；12/F和13/F是美食街，著名的壽司店「福喜鮨」、炸豬排專門店「豚かつ 本かつ喜」都可在這裡找到，瘋狂購物後可來補充體力。

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你可在阪急百貨裡找到年輕潮牌。（圖片來源：hankyu1929@FB）

地址：大阪府大阪市北區角田町8-7 營業時間：星期日至四 10am - 8pm、 星期五、六 10am - 9pm 交通：地下鐵梅田站，步行約2分鐘

03| Lucua

Lucua位於大阪車站上蓋，JR大阪站一出車站就可到達，非常方便。商場主要售賣女士的產品，當中集合了不少日本人氣潮流品牌，如Select Shop Charlotte、The Common Tempo，還有蔦屋書店，而且食店更有紐約早餐女王之稱的Sarabeth’s、MaxBrenner Chocolate BAR等選擇，食買齊備！而相連的商場還有12層高的Lucua 1100，場內更有多達300間店，所以出發前不妨花點時間做好功課，重點找出自己想逛的品牌。

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商場集合了不少人氣的女生品牌及精品，最適合閨密出行。（圖片來源：住むーズ 堀江店）

地址：大阪府大阪市北區梅田 3-1-3 營業時間：10am - 9pm（商店）、11am - 11pm（10/F餐廳） 交通：JR大阪站直達

04| 阪急三番街

這條阪急三番街融合了地下街和大型商場的元素，阪急三番街分南、北館，並設有供休息用的廣場，南館的地下B1是以上班族的男女裝為主，而北館主要銷售年輕流行時裝。

（圖片來源：大阪観光局）

另外南、北館的地下B2層都是食品和美食街；南館更有不少價錢親民的日式壽司店和串燒店，又有和菓子老字號「福壽堂秀信」的分店，難怪這裡長期都擠滿遊客及當地人。

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地址：大阪市北區 營業時間：10am - 9pm 交通方法：大阪阪急梅田車站出站即到達

05| Grand Front Osaka

由大阪市政府和12個發展商破合作建成的「Grand Front Osaka」佔地近50萬呎，可說是全日本與車站相連的商場中最大的一間。Grand Front Osaka分為南、北館和Umekita廣場三大區域，擁有270家店舖，除了在這裡找到不少著名品牌外，還進駐了很多年輕人的潮流店鋪，當中有我們熟悉的 MUJI、GAP、ZARA HOME等；不得不說是南館的人氣水果撻店「Qu'il fait bon」和名古屋鰻魚名店「ひつまぶし名古屋備長」，兩間店每天都大排長龍！

而Umekita廣場還有建築大師安藤忠雄加持的自然水景廣場－うめきた広場，營造自然水景融合的美食空間。

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地址：大阪府大阪市北區大深町 營業時間：10:00am - 9:00pm (商店)；11:00am - 11:00pm(餐廳) 交通：JR大阪站步行1分鐘

06| EST

兩個非常接近的商場 EST和HEP FIVE，都是非常受年輕人歡迎。EST是阪急梅田車站通往新御堂筋街道的必經之路，別看EST外型狹長，裡頭有超過100家店舖，以年輕女生品牌為主，如snidel、Lily Brown、Samantha Vega等，吸引不少當地的高中生、大學生來購物。商場亦有時尚的咖啡店及酒吧等，顧及shopping累透的你。

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（圖片來源：大阪観光局）

EST 地址：大阪市北區角田町3番25號530-0017 營業時間：11am – 9pm 交通：JR大阪站，步行約5分鐘、地鐵梅田站，步行約5分鐘

07| HEP FIVE

而在EST對面的HEP FIVE，是一間集購物、餐飲、娛樂於一身的綜合商場，而紅色的巨型摩天輪更是不少人的必到打卡位，以年輕男女潮牌為主，同樣是大阪學生的聚集地，7樓是餐廳，而8至9樓是「梅田JOYPOLIS」，是日本遊戲機品牌SEGA經營的室內遊戲中心，夾公仔、遊戲機、貼紙相等都可在此找到，最啱年輕男女遊逛！

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紅色巨型摩天輪是商場的重要標誌。（圖片來源：endearing._.ssong@IG）