【大阪摘士多啤梨】士多啤梨控注意！5大必去果園摘應節草莓

每年的12月至翌年的5月都是日本士多啤梨的旺季，不少人都趁這段時間去日本採摘士多啤梨。以下介紹5個大阪果園，都會推出一波又一波的草莓主題食品、草莓放題等，如果你都心動的話，又是時候計劃出發！

01. GrandBerry

離大阪市只是約1小時車程、距離近鐵「恩智站」不遠的GrandBerry，主打30分鐘之內任摘任食「章姫」士多啤梨。吃飽之後，想買點回香港做手信？場內亦有士多啤梨出售，價錢由600至3,200日圓不等，記得先在網頁預約才出發。

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章姫士多啤梨外形較修長，吃起來果汁充沛、酸度低，口感柔軟。（相片來源：grandberryosaka@IG）

地址：〒581-0881 八尾市恩智北町1-254 期間限定：12月上旬 - 5月下旬 開放時間：10am – 2pm （逢星期一休園，必須預約） 費用：30分食べ放題（包括入園費、稅項）小學生以上 1,600日圓、4 - 6歳 1,300日圓、1 - 3歳 400日圓、1歲以下免費 交通：近鐵大阪線「恩智站」步行約 10 分鐘

02. Harvest Hill（ハーベストの丘）

以為摘士多啤梨非得去遠遠的郊外不可，這個離大阪市只是約半小時車程、主打走入大自然的Harvest Hill（ハーベストの丘）位於大阪堺市，除了摘士多啤梨外，一家大小還可以親親動物、賞花、BBQ等，園內的士多啤梨主要有「佐賀清香」、「栃乙女」和「紅臉頰」三種，非常受當地人喜愛。

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園內提供「佐賀清香」、「栃乙女」和「紅臉頰」三款士多啤梨。（相片來源：harvest_hill@IG）

地址：〒590-0125 堺市南区鉢ヶ峯寺2405-1 期間限定：1月2日 － 5月31日（逢星期二、四、六及日開放） 開放時間：只接受預約時間 費用：中學生以上 1,600日圓、小學生 1,200日圓、3歳或未上學之幼兒 800日圓（另設入園費） 交通：南海電鐵「泉ヶ丘駅」，轉乘南海巴士至「ハーベストの丘」

03. 富田林市農業公園 Savor Farm

距離大阪市約1小時車程，園區佔地20公頃，培植了約3萬7千多株士多啤梨，品種包括「栃乙女」和「弥生姫」。由於園內的士多啤梨分量夠多兼且鮮度滿分，因此每逢周末都有很多人到訪。除了採摘士多啤梨，大家還可以體驗製作草莓大福，並於園內餐廳享用剛摘的新鮮蔬菜和燒烤屋內的黑毛和牛。

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園內的士多啤梨分量夠多兼且鮮度滿分，非常受當地人及旅客歡迎！（相片來源：savor_farm@IG）

地址：〒584-0054 富田林市甘南備2300 期間限定：12月中旬 - 5月下旬 開放時間：9:30am – 5pm（逢星期一休園） 費用：1,200日圓（另設入園費：高中生以上 700日圓、4歲至中學生 300日圓） 交通：近鐵長野線「富田林站」/ 南海高野線「金剛站」，轉乘免費接駁巴士

04. 岸和田觀光農園

喜歡吃甜、酸度適中的「女峰士多啤梨」，就要來離大阪市同樣約1小時車程的「岸和田觀光農園」，這品種的士多啤梨外觀亮麗鮮紅有光澤，深得女士們喜愛，而且用來拍照亦非常上鏡！不過開園時間只限週末及假日，所以採摘時段預約很快爆滿，大家記得提早計劃。

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除了配煉奶吃外，士多啤梨亦可配忌廉，口味匹配。（相片來源：kishiwada-f.jp）

地址：〒596-0105 岸和田市内畑町5068 開放時間（必須預約）：僅限週六，週日及公眾假期，不同的草莓屋時段： 時段一：11am – 4pm；時段二：12pm – 4pm 費用：中學生以上 2,000日圓、小學生 1,500日圓、3歳 - 小學生未滿 1,000日圓、嬰幼兒免費 交通：南海本線「岸和田站」，轉乘南海巴士至「白原車庫前」

05. 草莓園HARU（いちご畑 はる）

園內主打1小時任摘任食放題，大家可吃到酸味適中、香甜多汁的「飛鳥紅寶石」品種，而且園內還提供無限蛋糕、雪糕和飲品，讓大家可以慢慢享受。最重要是離大阪市同樣只須約1小時車程，來個半日行程好去處也不錯！

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情侶出遊日本，摘士多啤梨可以是其中一項節目行程。（相片來源：a_rn320@IG）