【台灣美食】草莓控必試！精挑全台灣11間手作士多啤梨甜品店

士多啤梨旋風來襲！2019草莓季已經悄悄展開，台灣各家下午茶店、甜品店都紛紛推出士多啤梨相關商品，你可以唔摘士多啤梨，但士多啤梨甜品唔食唔得。士多啤梨控注意！小編為大家精選全台11間人氣草莓甜品店，唔止睇得仲超足料！快帶朋友揀一間大歎季節限定的粉紅滋味吧！

BOCY Patisserie & Bistro 寶希甜點好食光（官方專頁）

1. 台北：BOCY Patisserie & Bistro 寶希甜點好食光

主打以甜點工作室出發的「寶希甜點好食光」以手作甜點帶給旅客更多的溫度與熱情。不同於精緻的士多啤梨千層蛋糕，這裡的蛋糕有着手作的痕跡，微焦的蛋皮與純白的忌廉達成一種平衡感，酸甜的士多啤梨也與滑潤的cream完美交錯，除了造就甜而不膩的好滋味，更是這份士多啤梨千層酥不平凡的地方。

地址：台北市南港區忠孝東路六段403巷1弄17號

營業時間：11：00－21：00（週一公休）

電話：02-27881838

花漾朋派（官方專頁）

2. 新北：花漾朋派

雖然是間鹹批、鮮果奶昔專賣店，但是「花漾朋派」的士多啤梨系列商品卻是不容小覷。看那厚實的「士多啤梨千層酥」，薄薄的批皮香脆可口，大粒的新鮮士多啤梨直接對半塞滿餅皮間的空隙，層層交疊，再用吉士醬點綴，香濃酸甜的小宇宙在口裡爆發。再以「朱古力士多啤梨Mousse杯」做收尾，扎實的瑪德蓮蛋糕配以微甜不膩的朱古力Mousse還有酸甜的士多啤梨，就是草莓季的滋味！

地址：新北市永和區安樂路164號

營業時間：

平日 12：00－20：00（週二公休）

假日 10：00－20：00

電話：02－89418148

L'idée Sweet 時甜（官方專頁）

3. 新北：L'idée Sweet 時甜

在這充滿微酸甜滋味的草莓季節裡，怎能錯過L'idée Sweet 時甜的身影？看那「士多啤梨乳酪Charlotte cake」，輕柔的雲呢拿戚風蛋糕搭配香脆的手指餅乾，醇厚的奶香味夾層結合法國的Cream sauce、Cream cheese與Yogurt，和新鮮產地直送的士多啤梨一齊入口，為草莓季拉開最夢幻的序幕！想要清淡一點，「士多啤梨伯爵奶茶戚風」也是不錯的選擇，香甜的吉士醬夾心與新鮮士多啤梨做內餡，外圍則是帶有濃郁奶茶香氣的伯爵茶Cream sauce，無論是哪種，都是草莓季好選擇。

地址：台北市南港區忠孝東路六段403巷1弄17號

營業時間：11：00－21：00（週一公休）

電話：02－27881838

三隻貓甜點工作室（官方專頁）

4. 新竹：三隻貓甜點工作室

喜歡批與撻類的朋友準備筆記了！位於新竹城隍廟附近的三隻貓甜點工作室便是以酥脆的批與撻聞名。為了應草莓季的到來，最近店裡推出多項士多啤梨新品——「士多啤梨家族套餐」等着你來攻略。先是只有新鮮士多啤梨與鮮奶組成的「鮮打士多啤梨鮮奶」開胃，再來是烤的外酥內軟搭配即打鐵塔牌綿密忌廉配新鮮大湖士多啤梨的「士多啤梨甜吐司磚」，最後是療癒的「士多啤梨雙餡生乳酪」，是不是流口水了呢？

地址：新竹市北區平和街29號

營業時間：11：00－19：00（週三公休）

ici cafe（官方專頁）

5. 台南：ici cafe

ici cafe是間由老屋改建，靠着溫馨復古感而受人喜愛的小店。對室內裝潢注重細節的堅持也延續至ici的甜點上，除了經典的Brunch在台南大有名氣外，士多啤梨鬆餅更是不能錯過的ici甜點之一。不同於一般士多啤梨夾心的鬆餅，ici的士多啤梨鬆餅選用一片片的小鬆餅，口感鬆軟，能夠單吃品嚐淡淡的蜂蜜香，也能搭配酸甜的士多啤梨，增加口感的層次。

地址：台南市中西區忠孝街93巷108號

營業時間：週一至週日 9：00－16：00

電話：06－2223053

冰。塔（文化店）（官方專頁）

6. 高雄：冰。塔（文化店）

士多啤梨要大啖食才過癮？如果你也是這樣想，「冰。塔」會是你參與草莓季的最佳選擇！這次冰。塔（文化店）推出三款士多啤梨系列——「士多啤梨狂想曲」、「士多啤梨Brownie」、「士多啤梨朱古力」，以口感綿密的士多啤梨雪花冰作為基底，疊上原粒切面的士多啤梨，微酸甜的滋味夾著冰冷的雪花冰，時而再與煉奶的甜交互搭配，這不就是草莓季傳說中該有的甜美享受嗎？

地址：高雄市新興區文化路64號

營業時間：週一至週日 11：00－22：30

電話：07-2813152

嚴選台灣草莓甜品最後五強，看圖！▼▼▼

+ 6 + 5 + 4

延伸閱讀：

誰說只有大湖能採草莓？全台草莓園大搜查！

台南也可以採草莓！有機草莓吃得更安心

【本文獲「ReadyGo」授權轉載。】

【周五心意運動．讓#心意成為眼和耳】您捐一份$50晚餐錢，已可助推行導盲犬服務，即到「01心意」平台捐款支持【香港導盲犬服務中心】