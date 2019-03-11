【日本美食】召集草莓控！東京六間必食士多啤梨甜品店　全年供應

踏進冬天，雖然日本天氣很寒冷，卻還是有讓人高興的事情，因為草莓季來到了！市面的咖啡廳及超商等都是滿滿的草莓商品，真讓我這個草莓控興奮，一定要把握時機大吃特吃！即使你到訪日本時錯過了草莓季，這次的介紹中也有全年都可品嚐草莓甜點的店舖喔！

1. 比蛋糕還要多的滿滿草莓——果実園 リーベル

一般的草莓蛋糕只有幾片草莓不夠過癮嗎？那你一定要去果實園試試它的草莓蛋糕！

這裡其實是一家水果甜點店，在目黑、東京車站及新宿等地都有分店，東京車站總是滿座而目黑分店人較少，不想排隊就去目黑吧！這裡除了蛋糕還有鬆餅、百匯及水果三明治，每款都加入大量上乘的水果。

▼▼▼果実園 リーベル絕對能滿足你的草莓欲望，據說草莓都是每天新鮮進貨！（按圖放大）▼▼▼

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而這裡的草莓蛋糕是採用意大利圓頂蛋糕方式，在兩片海綿蛋糕中間加入滿滿的鮮奶油及草莓，據說草莓都是每天新鮮進貨，這樣的一片蛋糕就用上15~18顆草莓，超越一般草莓蛋糕的界限！蛋糕與鮮奶油都偏甜一點，但剛好跟微酸的草莓配合，中和起來剛剛好！雖然一塊就要1800日幣比較昂貴，但偶爾奢侈一下，這個蛋糕絕對能滿足你的草莓慾望。

如果你自問對草莓的愛沒有那麼深，也可以選擇綜合水果蛋糕，只要980日幣，當中也用上不少的草莓喔！還可品嚐到芒果跟奇異果呢～

店舖資訊 交通：JR山手線「目黒」駅(西口) 徒歩4分 營業時間：【平日・六】7:30～23:00（L.O.22:30）；【日】7:30～22:00（L.O.21:30） 定休日：不定休

2. 精緻細膩的草莓新地——資生堂パーラー

日本另一款不可錯過的草莓甜點就是草莓新地了！如果想在最好的環境享受最好的新地，那你一定要到銀座的資生堂パーラー！

這家歷史悠久的咖啡廳位於銀座，紅色的大樓看起來好有氣派，一進去是賣點心的商店，在上去3樓前要先排隊等店員安排。平日的下午要等大約15分鐘左右，店內大部分都是很有貴氣的日本太太。這裡的甜點菜單多樣，除了聖代，還有蛋糕、法式多士等。剛好在1月辦草莓活動，把原來的1730日幣的草莓新地升級，換成精選的草莓品種（香川產さぬきひめ／福岡產四星），售價是1890日幣。最高級的岐阜產美濃娘草莓新地更是3240日幣！！

▼▼▼資生堂パーラー的草莓新地絕對不可錯過！3240Yen的新地是這樣的……（按圖放大）▼▼▼

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你還可加570日幣配一杯紅茶或咖啡。機會難得，所以我點了福岡產四星。草莓聖代送上來時，我都覺得它在閃閃發光。從最低層開始是草莓果醬、香草冰淇淋、鮮奶油、草莓雪糕及草莓果肉。

先一口把草莓吃下，酸甜度剛好而多汁，不愧是名牌草莓！接著來一口草莓雪糕，味道濃郁但偏酸，能吃出草莓果汁的味道，跟市面上的完全不同。香甜幼滑的鮮奶油及香草冰淇淋有著畫龍點晴的作用，新地中每一項配料單獨吃已很美味，放在一起更引發極限，是最完美的組合。

店舖資訊 交通：JR山手線・京浜東北線「新橋」駅徒歩5分 營業時間：【二～六】 11:30～21:00；【日】假日 11:30～20:00 定休日：星期一

3. 可愛度爆表的草莓大福——江戸うさぎ

説到和式的草莓甜點，相信大家第一時間都會想到草莓大福！很多和菓子商店都有提供草莓大福，而這家為什麼脱穎而出，因為它特別可愛，而且女神石原里美在東京metro的廣告都跟它合照過！​

這家位於日暮里的江戸うさぎ是一家水果大福專賣店，除了草莓，還有蜜柑、葡萄等水果，甚至蕃茄大福。每一個大福都會用芝麻加上眼睛，以水果弄成吐舌的表情，非常逗趣，又稱為「妖怪大福」 。

▼▼▼江戸うさぎ的「妖怪大福」造型可愛，睇得又食得！（按圖放大）▼▼▼

草莓大福有兩個口味，一個是牛奶餡（ミルクあん），另一個是紅豆饀（こしあん）。我選擇了較特別的牛奶餡，這是在白豆餡中加入煉奶所以帶有甜甜的牛奶味道，跟微酸的草莓很配合。而且大福軟軟的，放了一整天都不會乾掉，唯一有點可惜是草莓較小顆，還要放在前方，所以會吃到一半就變成普通牛奶大福（幸好味道也很好）。雖然260日幣這麼小一個大福是偏貴，但味道與賣相都很好，難怪每天都有很多人特地來購買。

店舖資訊 交通簡介：JR・京成・東京都交通局日暮里舎人ライナー「日暮里駅」徒歩5分 營業時間：9:00～18:00（冬季17:30） 定休日：星期日

4. 銀座話題餐廳與IG打卡名店的聯手之作——「re:Dine GINZA」草莓新地

銀座「re:Dine GINZA」餐廳與來自原宿、IG上超夯的打卡雪糕專賣店「coisof」合作，將夢幻的雪糕升級為高貴典雅的百匯雪糕嘍！說到原宿的甜點不外乎就是充滿粉嫩、夢幻色彩般的外貌，不過現在搖身一變成為銀座高級餐廳裡的甜點？

re:Dine GINZA提供了三款口味的雪糕甜點，其中草莓控必食的就是「北海道牛奶 草莓coi百匯」了。選用北海道產的濃郁牛奶與酸甜的新鮮草莓製成，草莓味的濃郁讓人吃了眼睛為之一亮，每一口都充滿了草莓扎實濃厚的味道。另外還附上了增加味道深度的櫻桃利口酒醬汁，讓少女們喜愛的草莓冰淇淋變身為充滿大人口味的口感。

▼▼▼re:Dine GINZA與IG大熱打卡名店「coisof」合作，草莓控必食「北海道牛奶 草莓coi百匯」！▼▼▼

順帶一提，這間re:Dine GINZA餐廳其實是間話題性十足的「日本第一家選舉型餐廳」。店內聚集了各有專長的5名廚師，客人在用餐完畢後將進行投票，三個月後評價最低的廚師將會被汰換掉，可以說是「現實版的料理鐵人」啊～雖然話題性十足，但絕非只有噱頭，廚師們都極具實力。除了上述的草莓甜點之外，也有高級的法式和義式料理，以及價位較親民的和牛拉麵等，都非常值得一嘗喔！

店舖資訊 店名：re:Dine GINZA（リダイン ギンザ） 交通簡介：各線「銀座站」C8出口 營業時間：17:00〜23:00 定休日：不定休 周末營業

5. 全年都可品嚐精品草莓——いちびこ

いちびこ是家草莓甜品專賣店，在三軒茶屋及櫻新町都有店鋪，現時在日本年輕人間很有人氣。位於三軒茶屋的2號店空間不大，但有著簡潔時尚的裝潢。這裡提供多款甜點，布丁、蛋糕、刨冰… 從飲品到甜點每一款都加上草莓，還有草莓果醬吐司的早餐供應，讓你全年全日都可享受草莓！

這裡用上精選的宮城縣草莓「ミガキイチゴ」，有著「能吃的寶石」的稱譽。我點選了草莓蛋糕及草莓牛奶刨冰，草莓蛋糕加入了超厚的果醬，連我這個草莓控也覺得太濃厚了！而草莓牛奶刨冰配合上甜甜的牛奶味道，刨冰又輕盈幼細，草莓的酸味十分清爽，在炎熱的夏天品嚐一口讓人感覺舒暢，難怪成為店內最熱賣的甜點！

▼▼▼いちびこ選用宮城縣草莓「ミガキイチゴ」，有著「能吃的寶石」的稱譽▼▼▼

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店舖資訊 店名：Ichibiko いちびこ 交通簡介：田園都市線／世田谷線三軒茶屋駅 北出口 徒歩3分 營業時間：7:00～22:00 定休日：不定休 周末營業

6. 日本第一的草莓蛋糕——FRENCH POUND HOUSE

就在巢鴨平凡的住宅區內，有一家優雅而有點古典氣氛的蛋糕店，吸引著日本的太太與少女們來享受下午茶。店內有十餘桌，你也可選擇在店外的座位享用，感受日本住宅街道的寧靜。這家蛋糕店雖然提供多款口味的蛋糕，但最有名的是草莓蛋糕，甚至獲得「日本第一」的稱號。

草莓蛋糕分加酒精與不加酒精兩種口味，賣相雖然很簡單，就是海綿蛋糕與生奶油及草莓，但味道確實比市面上的更勝一籌！我所點選的是加酒精口味，在每片蛋糕上塗了薄薄的果醬，而這加入酒精的草莓果醬味道十分濃郁，配合香甜的生奶油與帶酸的草莓，達致良好的平衡，不會過甜，是適合大人享用的成熟口味！

▼▼▼FRENCH POUND HOUSE位於巢鴨平凡的住宅區內，卻有著「日本第一」的稱號▼▼▼

店舖資訊 店名：FRENCH POUND HOUSE フレンチパウンドハウス 交通簡介：巢鴨駅南口徒步5分 營業時間：10:00～20:00 定休日：不定休 周末營業

同場加映：全年都可採草莓——TOKYO STRAWBERRY PARK

採草莓不只分有季節的限制，而且果園通常也離市區較遠，像是靜岡、埼玉等地，但原來在著名的觀光聖地橫濱就有個全年都可採草莓的地方！這家TOKYO STRAWBERRY PARK由東京電力營運，因為溫室探用徹底的溫度與濕度管理，所以全年都有草莓，還有多個不同品種。成人2000至2980日幣，小孩1500至2480日幣，想要參加的話需要在網路提前預約。

除了採摘草莓，你還可品嚐吃到飽、買些草莓甜點伴手禮、或是參加料理教室。這裡地點相對便利，而且溫室非常潔淨，是適合一家大小去體驗的好地方！

▼▼▼TOKYO STRAWBERRY PARK由東京電力營運，全年都可以採摘士多啤梨，還有多個不同品種！▼▼▼

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店舖資訊 店名：TOKYO STRAWBERRY PARK 交通簡介：ＪＲ鶴見駅東口/京急本線京急鶴見駅轉乘181號巴士(横浜さとうのふるさと行)，在「横浜火力発電所前」站下車 營業時間：平日11:00～16:00／土日假日 10:00～18:00 定休日：星期三

日本真是草莓控的天堂～這麼多款草莓甜點，你最愛哪一款呢？

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