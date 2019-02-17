【理想與現實】台灣大賣「草莓熱狗」　女網友見實物後：食慾全消

台灣一年一度的草莓季最近悄悄登場，各大超市都推出草莓相關商品，不過有比較眼利的網友早就發現某家超商推出的草莓商品實在太過吸睛……

就是這整根粉紅色的...「草莓熱狗」啊！（爆廢公社）

雖然一般熱狗也是紅色系，但這草莓熱狗的外觀未免也太少女了。可是說它粉嫩，卻又是滿身的黑顆粒，搞得人家好亂啊～根據官方資料，草莓熱狗是採用草莓果乾蜜餞加入香嫩多汁的熱狗裡，外表的顆粒則是點綴讓它看起來更像草莓的黑芝麻。

不少人第一眼看到直呼有點母湯（台語：不行），紛紛表示……

「感覺好恐怖」 「沒事，毛孔比較大而已」 「感覺有點不搭」 「會不會發霉看不出來啊」 「化學熱狗+化學草莓＝？？」

但還是有不少人好奇想嘗試看看！

「超酷」 「好狂哦想吃看看哈哈」 「想買耶，好酷」 「雖然長得怪怪的⋯⋯看在有優惠的份上 買了！」 「坐等勇者分享試吃心得（置板凳）」

說勇者勇者就到，雖然是2月13號開賣，但在前一天晚上就已經出現有人偷跑啦！這名爆廢公社的女網友表示，因為她很愛吃草莓，先生昨天到全家便利商店看到於是買來孝敬她，只是這實品顏色看起來好像……又更粉嫩惹一點耶！至於吃起來的感覺如何咧？

「草莓熱狗」實物竟然……（爆廢公社）

看了就沒食慾，我是不愛，但你可以買來吃看看。 女網友

而第一線的超商店員則跳出來附和：「身為員工其實我覺得挺噁心的！」更有人認為她先生別有用心：「他在暗示你」、「確定是給妳吃的？」

「草莓熱狗」被網友視為某種暗示。（爆廢公社）

好啦，這好不好吃本來就是個人觀點，況且草莓加鹹食的混搭也不是第一次了，在盛產草莓的苗栗一帶到處都可以看到草莓創意小吃，像是草莓貢丸、草莓披薩，或是和熱狗也很近親的草莓香腸啊！至於吃過的網友則表示：

「我在大湖吃過草莓香腸，很不賴！認真！」 「只吃過草莓香腸，就微微的草莓味道。」 「吃過草莓香腸跟草莓貢丸+1貢丸湯是粉紅色的」 「大湖不是有草莓香腸…很難吃」 「我買過一次草莓豆腐乳 被我媽罵到不行 超噁超甜」

評價好像也是蠻兩極的……看來大家還是要親自嘗試一下才知道是不是你的菜啊！

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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