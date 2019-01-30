【旅行拍照姿勢】男生們必學！5個旅行打卡必擺POSE

別以為去旅行打卡拍照是女生的專利，現今人人是網紅的年代，男生們拍照打卡都是指定動作，如果你沒有太多影相pose跟身，隨著農曆新年出行，記得參考以下5大打卡pose！

01| 拿相機當攝影師

最基本又對點擺pose沒有概念的男生，用道具幫手就一定不會出錯，而去旅行多數會用得上的「道具」，當然是用相機扮拍照。如果沒有帶相機的朋友，用手機亦可以。

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02| 假裝拍鏡子

相信不少人都喜歡用鏡頭對著鏡子拍自己，不過原來近來興起這個拍法，重點是沒有鏡子都可以做得到。

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03| 坐姿

無論是高矮肥瘦，只要有張椅子坐著同樣都可以拍出男模效果，慵懶的坐著同時望向鏡頭，簡直就是潮流雜誌走出來的模特兒一樣！

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04| 用手掩著臉

當身處異地時，心中總有一種當明星的感覺，男生被拍時可裝出「不想被拍」的感覺，用手掩著臉或是擋住鏡頭。這可說是不少韓國男網紅喜歡用的pose之一！

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05| 情侶合照

和情人出行當然不少得合照，想來點不一樣？在照片中大家應該多進行互動，而不應該只是同時望鏡頭擺出V字手勢咁普通。記得帶備腳架，以免麻煩路人幫手又拍不出自己心水效果。

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