【日本旅行】羽田機場3D錯覺圖示引路 驚喜現身！

遊東京經羽田機場的朋友，相信都曾經試過從機場坐京濱急行電鐵出市區，話說近日京濱急行電鐵就利用3D錯覺標誌為遊客提供引路指示，非常有趣！出現至今已成了不少人的打卡位，大家出行時記得留意一下！

限定3D打卡位

京濱急行電鐵於日本羽田機場國際航站引入的「3D錯覺指引標誌」，火速成了不少人討論的話題。這個指引標誌位於羽田機場國際航站二樓檢票口，地上的矩形的錯覺立體招牌，印有往月台的升降機指引及一個恍如有個洞的箭咀。而車站另一個位置，京急電鐵車輛增設了一個限定的3D拍照地點，由即日至5月6日，大家可踩在從牆壁中「撞出來」的京急電鐵車頭上拍照。

京濱急行電鐵表示，貼上這個標誌的目的，是希望遊客多利用升降機（lift），並防止遊客在自動扶手電梯上發生行李墜落事故。（圖片來源：itmedia）

限定的3D拍照地點，由即日至5月6日。（圖片來源：トラベル Watch）

全日本鐵路運營商 首次使用

原來這個讓人有視覺衝擊的標誌，是全日本首次有鐵路運營商使用作為指示標誌，且非常搶眼。京濱急行電鐵表示希望透過是次的標誌，防止遊客在自動扶手電梯發生行李墜落的危險事故。