【2019農曆新年】屬豬、蛇、虎、猴注意！麥玲玲教你攝太歲攻略

踏入豬年犯太歲的生肖共有4個，包括：屬豬、屬蛇、屬虎、屬猴，為減少犯太歲帶來的影響，不少人都會去廟宇攝太歲，祈求一切順利。其實你又是否懂得攝太歲的正確方法？今次由玄學家麥玲玲師傅教路，確保大家逢凶化吉。

屬豬、蛇、虎、猴的朋友，記得睇玄學家麥玲玲師傅教路！（圖片來源：受訪者提供）

犯太歲生肖：豬（犯本命年太歲 + 刑太歲）

今年犯本命年太歲的屬豬朋友，生活將會出現不少變化，但好壞視乎個人命格而定。應注意身體健康及情緒，容易胡思亂想而影響決策。而犯本命年太歲的朋友可辦喜事、結婚添丁、創業轉工或搬遷，有助化解凶運。

生肖屬豬的朋友，今年犯本命年太歲及刑太歲。（圖片來源：網上圖片）

犯太歲生肖：蛇（沖太歲）

豬年沖太歲的屬蛇朋友，是各種犯太歲類別中變化最大的，容易涉及各種人生大事，例如有可能轉工、置業、搬遷、結婚或分離等，很多人在沖太歲之年都正好遇上感情關口，如有伴侶而沒有計劃結婚朋友，可能容易分手。因此宜採取主動為佳，如訂婚、結婚、添丁或聚少離多都有助穩定感情關係。

生肖屬蛇的朋友，今年犯了「沖太歲」，容易涉及各種人生大事。（圖片來源：網上圖片）

犯太歲生肖：虎（破太歲）

生肖屬虎的朋友，今日犯「破太歲」，破太歲有破壞之意，代表一些固有的關係容易遭受破壞或與人反目，雖然不是太嚴重，屬虎朋友還是應加倍注意自己的言行舉止。

生肖屬虎的朋友，今年犯了帶有破壞之意的「破太歲」。（圖片來源：網上圖片）

犯太歲生肖：猴（害太歲）

生肖屬猴朋友，今年豬年犯「害太歲」，而在各種犯太歲類別中變化屬輕微程度，但卻有陷害之意，今年易有小人作崇，還是保持少說話多做事，即可安然度過豬年。

生肖屬猴的朋友，今年犯「害太歲」，是各種犯太歲類別中變化程度較輕微。（圖片來源：網上圖片）

3大拜太歲攻略

不要被「犯太歲」三字嚇怕，以為今年一定黑仔！犯太歲朋友只要做好「拜太歲」化煞，便可安心過渡。玄學家麥玲玲師傅稱，拜太歲的方法可繁可簡，但注意有些步驟必須跟隨！

拜太歲可為豬年犯太歲的朋友化煞。（圖片來到：vvinvv@IG）

方法1：往大廟參拜

<01> 在廟外買一份太歲衣，填上自己的名字、年齡、出生年月日；

<02> 到六十太歲的統領上香；

<03> 到當年太歲上香（豬年為「謝太」）；

<04> 到自己所屬太歲上香 （大廟設六十太歲一覽表）；

<05> 逐一向其餘太歲上香；

<06> 將太歲衣化掉即成！

香港不少寺廟都有供奉太歲，當中以荃灣圓玄學院最大規模。（圖片來源：hei_hongkong@IG）

方法2：細廟參拜

<01>在廟外買壽金（由於部分細廟一般沒有正式的太歲衣出售，所以通常用壽金代替）；

<02> 壽金上寫有自己的名字、出生年月日；壽金數目按自己歲數多少而定；

<03> 向廟中太歲上香參拜；

<04> 將準備好的壽金放在太歲像下；

<05> 將其餘衣紙化掉！

因細廟地方淺窄，有時候會將60位太歲放在一起，所以參拜的方式比大廟來得簡單。（圖片來到：cook9033@IG）

方法3：家中自行拜祭

<01> 在紅紙上寫上豬年太歲資料，以本年為例，大家可寫「己亥年謝太太歲位」或「己亥年當年太歲之位」；

<02> 將紅紙放在家中大神，如觀音、關帝旁邊；

<03> 準備六色果（6款生果）、煎堆、齋菜供奉，再誠心參拜；

<04> 將衣紙化掉即可！

如自行在家拜太歲，記得先準備紅紙並寫下豬年太歲資料。（圖片來到：網上圖片）

另外，拜太歲後記緊於年尾「還太歲」，以酬謝神明一年來的庇佑。可於西曆2019年12月22日至2020年2月23日左右，方法跟一般還神步驟一樣，只需準備生果香燭便可。

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