【2019農曆新年】犯太歲不用怕！香港各區21個攝太歲熱點

話咁快就來到農曆新年，生肖屬豬、蛇、虎、猴的朋友不少朋友都擔心自己會否因為犯太歲影響運程，如果你都想攝一攝太歲保豬年一切順利，就記得留意以下香港各區攝太歲熱點！

港島區大熱地點：大坑蓮花宮、荷李活道文武廟

住港島的朋友可說有福了，因為有不少攝太歲的寺廟選擇，當中最熱門的大坑蓮花宮更是法定古蹟，建於同治二年（1863）左右，每天都有不少信眾到訪。由於主殿上層設有太歲殿，每年更有不少犯太歲的朋友來這邊攝太歲。

由於大坑蓮花宮的位置方便，成了不少信眾的熱點。（圖片來源：WeShare）

01. 大坑蓮花宮 地址：銅鑼灣大坑蓮花宮西街街尾 開放時間：7am – 5pm 交通：港鐵天后站A1出口，沿銅鑼灣道步行約5分鐘，再轉入蓮花宮西街

同樣是法定古蹟，位於荷李活道的文武廟亦是攝太歲熱點，廟內供奉著「文帝」和「武帝」，還奉祀了包公及城隍，廟內放置了兩件逾百年歷史的文物，成了不少遊客的景點。除了考試季節來臨時，家長帶小朋友來祈求學業進步外，廟內更提供攝太歲服務，犯太歲的朋友可留意一下。

供奉著「文帝」和「武帝」亦是攝太歲熱點。（圖片來源：Flickr）

02. 荷李活道文武廟 地址：香港上環荷李活道124號 開放時間：8am – 6pm 交通：從港鐵上環站A2出口，沿禧利街走至皇后大道中右轉，沿樂古道旁的樓梯街往上走約5分鐘至荷李活道

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九龍區大熱地點：嗇色園黃大仙祠、紅磡的觀音廟

相信大家對黃大仙祠都不會陌生，作為香港最著名的廟宇之一，黃大仙「有求必應」、簽文靈驗，不論是遊客或是信眾，每天到訪的人都多不勝數。祠內的「太歲元辰殿」供奉斗姆元君、太歲及元辰，供信眾攝太歲。

嗇色園黃大仙祠除了香港人之外，亦有不少外地遊客到來參拜。（圖片來源：shmily_liao@IG）

09. 嗇色園黃大仙祠 地址：九龍黃大仙竹園村2號 開放時間：7am – 5pm 交通：從港鐵黃大仙站B2出口左轉，步行約3分鐘即達

位於紅磡的觀音廟，每逢農曆2月、6月、9月和11月的19日，因觀音開庫令廟內香火鼎盛。除觀音外，廟內亦供奉了太歲及列聖，亦是不少人攝太歲之選。

紅磡的觀音廟除了攝太歲外，觀音開庫時更有非常多信眾到來。（圖片來源：Wikimedia Commons）

10. 紅磡的觀音廟 地址：九龍紅磡差館里 開放時間：8am – 5:45pm 交通：九巴6C、6F、30X、212及隧道巴士106、115於蕪湖街及觀音街下車，沿觀音街步行五分鐘至差館里

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新界區大熱地點：荃灣圓玄學院、車公廟

每年到荃灣圓玄學院攝太歲的信眾非常之多，很多人都說圓玄學院攝太歲「好靈」，祈求身體健康、萬事如意。學院內更設有齋堂，攝太歲過後可以在這裡一嚐素食。

不少人都說荃灣圓玄學院攝太歲「好靈」！（圖片來源：YouTube）

16. 荃灣圓玄學院 地址：新界荃灣三疊潭 開放時間：8:30am – 5pm 交通：荃灣站B1出口，步行5分鐘至兆和街，再轉乘81號綠色小巴至圓玄學院下車

另一熱門地點就是沙田車公廟，每年初三赤口因不宜拜年，不少人都去攝太歲，沙田車公廟都會大排長龍！而到廟內轉風車、擊鼓轉運祈福更是指定動作。

每年年初三「赤口」，不少人會到車公廟參拜祈福。（圖片來源：外國月亮）

17. 沙田車公廟 地址：新界大圍車公廟道 開放時間：8am – 6pm 交通：車公廟站B出口依路牌指示，步行約10分鐘前往

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離島區大熱地點：長洲玉虛宮、大澳關帝廟

擁有二百多年歷史，被評定為一級歷史建築物的長洲玉虛宮，除了歷史悠久之外，廟內更有不少古物珍品，吸引外國遊客慕名而来，廟內除北帝外，亦供奉太歲、觀音及列聖，因為亦成了不少信眾攝太歲的地方，大家亦可以「行大運」的心態來攝太歲，祈求一切順利。

長洲玉虛宮（北帝廟）是著名的古廟，建於乾隆48年(1783年)，有二百多年歷史。（圖片來源：灼見名家）

20. 長洲玉虛宮 地址：長洲北社街 開放時間：7am – 5pm 交通：於中環港外線碼頭乘渡輪往長洲

大澳歷史最悠久的關帝廟，是香港二級歷史建築之一。古廟曾於清代期間多次重修，廟宇內欄柵相傳是關帝策騎的赤兔馬和馬夫像。除了關帝之外，古廟亦祭拜華陀和太歲。

大澳關帝古廟正殿中央供奉關帝，同樣是攝太歲寺廟之一。（圖片來源：Welcome to the bearland）

21. 大澳關帝廟 地址：大嶼山大澳市區中心吉慶後街 開放時間：24小時 交通：東涌站乘11號線巴士往大澳站下車，步行約10分鐘

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