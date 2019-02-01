【旅行攻略】自製旅遊地圖！Google Maps行程規劃教學

踏入科技年代，大家出行都總會手機不離身，去旅遊也會先下載實用APP，當中Google Maps可說是長期必備APP之一！除了搵路、導航之外，更可以根據自己的行程來預製個人化的地圖，如果不知從何入手？一同看看以下行程規劃教學！

Google Maps網頁版 8個製作步驟

要利用Google Maps製作個人化地圖，需要登入網頁版才可開始製作，進入「我的地圖」功能後就可以開始編製。除了有一般地點標註功能外，更可讓用家使用圖層功能，以方便計劃每天不同的行程。只要製作完成後，即可在手機、平板等流動裝置登入，隨時隨地可以瀏覽及更新地圖。

按圖查看8個製作旅遊地圖步驟▼

先登入Google Maps網頁版（圖片來源：Google Maps截圖）

▲Step 1 : 在Google Maps網頁版，點選左方「選單」，並選擇「你的地點」。

建立地圖（圖片來源：Google Maps截圖）

▲Step 2：然後在「地圖」分頁點選「建立地圖」，進入地圖製作頁面。

新增圖層及更改名字（圖片來源：Google Maps截圖）

▲Step 3：點選「新增圖層」，用作增加地圖上圖層以便分類。為了讓行程可以顯示更清晰，用家可配合出行的日數和個人需要，自行增加更多圖層，為免混淆可將每個圖層命名，如Day 1、Day 2。

在地圖中加入地點（圖片來源：Google Maps截圖）

▲Step 4：在已選擇的圖層上，輸入行程計劃，如遊覽的景點、商場、餐廳等，之後再點選「新增至地圖」。

顏色分類（圖片來源：Google Maps截圖）

▲Step 5：當加入行程地點後，用家可利用不同的顏色為景點、商場、餐廳等作出分類。

利用「導航」規劃路線（圖片來源：Google Maps截圖）

▲Step 6：在資訊格內點選「導航」功能，選擇其中一個目的地即可規劃路線。此時地圖會自動新增一個該路線的圖層，只要輸入起始地或目的地，就會規劃出路線。

交通車程需配合實時路況（圖片來源：Google Maps截圖）

▲Step 7：留意以上的功能只有駕車、騎腳踏車、步行的資料，如果想配合當地的公共交通工具，用家需要在當地實時使用Google Maps來規劃即時乘車路線。

將行程分享（圖片來源：Google Maps截圖）

▲Step 8：如果想將自己設計完成的個人化地圖分享給同行朋友，用家可按「分享」以取得共用連結，以便大家修改行程。