【日本旅遊須知】最高可罰50萬日圓！2019日本出入境限制5大注意

日本作為香港人最愛的旅遊國家之一，每年總會返鄉下歎美食兼shopping，不少人都會入手各大藥妝。不過今年日本海關公佈最新出入境限制須知，違規會被罰款，女士們千萬要注意了！

01.不可帶多於2公升/2公斤化妝品

去日本大量入手藥妝的女士注意，因為由2019年開始，旅客不能隨身攜帶每件容量超過0.5公升或重量超過0.5公斤的化妝品，而手提或寄艙的化妝品總量亦不能超過2公升或2公斤。當中包括化妝水、洗面乳、太陽油、指甲油、香水及美髮用品等。不過稍可安心的則是粉底、眼影及唇膏等則不受影響。

去日本shopping掃藥妝的女士注意，手提或寄艙的化妝品總量不能超過2公升或2公斤。（圖片來源：TokyoTreat）

02. 鋰電池電髮棒 不能寄艙或上機

無論是帶電髮棒去日本還是去到當地購買，記得鋰電池的電髮棒需要取出鋰電池才可上機，而鋰電池必需跟身同時不可超過160Wh。睇嚟最安全還是使用電源插座或乾電池的電髮棒吧！

電髮棒需要取出鋰電池才可上機！（圖片來源：japaninabox）

03. 食品類

不少人去日本都會買些特色美食作手信，需留意沒有檢查證明書的肉類產品一律禁止出入日本境內。而帶海鮮出入境則需要完全煮熟，魚生則不能攜帶。至於海葡萄和明太子等熱門手信雖然可從日本帶出境，而香港暫時亦沒有規定不能入境，但為免引起爭拗，大家還是留意別帶太多。

帶海鮮出入境都需要完全煮熟。（圖片來源：crabbroker）

04. 酒精類

如想由日本帶名酒回港，要留意帶離境的酒精濃度須介乎24%至70%之間的酒類，總容量不能超過5公升，如酒精濃度超過70%更不能帶出境！

如酒精濃度超過70%的酒類更不能帶出境。（圖片來源：Japan Centre）

05. 危險物品類

一向易燃或有毒物品如便攜式煮食氣體、殺蟲水等都不能攜帶。但如在日本購入的武士刀、木刀、手裡劍等就不用太擔心，只要寄艙就可以安心上機。

如在日本購入的武士刀、木刀、手裡劍等，只要寄艙就可以安心上機。（圖片來源：Live Japan）

06. 寄艙電子產品需要完全關機

其實自2017年7月1日起日本早就已經實施電子產品行李托運規定，乘客必須將寄艙的電子產品完全關機，以避免在運送途中碰撞而導致起火的意外。如發現違規，最高罰款為 50 萬日圓！

寄艙的電子產品需完全關機，如發現違規，最高罰款為 50 萬日圓！（圖片來源：cargo-works）

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