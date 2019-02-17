【台灣旅遊】坐全新淡海輕軌列車　一日玩盡淡水紅樹林、櫻花大道

去台灣淡水玩覺得唔就腳？小編要公布一個好消息，以「藝術」為主軸的淡海輕軌——綠山線已於上年12月24日正式對外試營運，從紅樹林站出發，全長7.3公里，經由淡水淡金公路前往淡海新市鎮，沿途有11個停靠站，以後輕鬆搭乘淡海輕軌列車便可以玩遍淡水！小編特地貼心整理重要路線資訊、還有周邊推薦景點，快把這懶人包好好收藏吧！

淡海輕軌綠山線從捷運紅樹林站可轉乘，沿途會經過淡金鄧公、淡江大學、淡金新北、濱海沙崙等站，最後抵達終點站崁頂，全線共有11站點。其中，除了竿蓁林站、淡金鄧公站外，皆設有Youbike可提供遊客租用。

淡海輕軌——綠山線已於上年12月24日正式對外試營運，從紅樹林站出發，全長7.3公里，經由淡水淡金公路前往淡海新市鎮，沿途有11個停靠站。（@startsfrom0905 IG）

淡海輕軌是台灣第一條推動國車國造的輕軌路線，以「藝術」為核心價值。淡海輕軌綠山線全線11座車站，由享譽國際的藝術家幾米量身打造超萌繪本裝置藝術，轉乘時可以欣賞風景之餘，還能有幾米可愛的藝術陪伴，增添淡水旅遊新樂趣。

上年12月24日正式對外試營運的淡海輕軌—綠山線曾開放免費試乘一個月，讓市民搶先感受淡水新體驗。試營運期間的班距為15分鐘1班(尖峰班距為10-15分鐘)，每天06:30-22:00營運，正式營運時間為06:00-24:00為止。正式收費後，票價比照台北捷運的收費方式計算，基本票價為20元（約港幣$5），單程最高收費25元（約港幣$6）。

上年12月24日正式對外試營運的淡海輕軌——綠山線則開放免費試乘一個月，讓民眾可以搶先感受淡水新體驗。（@s1514123d IG）

淡海輕軌路線圖

淡海輕軌注意事項

1. 捷運轉乘，請在「捷運紅樹林站」下車，才能轉搭「淡海輕軌－綠山線」的紅樹林站。（運站到輕軌站步行約3-5分鐘，路線偏長須注意） 2. 免費搭乘期間班次為15分鐘一班，人潮較多且車速偏慢，通勤族需多注意。 3. 上下車須自行按車門鈕，車門才會開啟。 4. 持電子票證普通卡可享8折優惠，轉乘公車與捷運也享雙向轉乘優惠，最重要的是，1280元台幣的公共運輸定期票也可使用。 5. 若攜帶自行車，則採人車合併收費，單一票價NT$50（約港幣$13）（假日全時段開放/上班日07:00-09:00、17:00-19:00不開放） 6. 目前除紅樹林站，其餘車站並無設計洗手間。

淡海輕軌周邊景點

淡海輕軌綠山線周遭有許多景點可前往，除了可以搭配轉乘公車優惠，大部分的車站也設有Youbike供遊客租用。來看看有哪些推薦景點，規劃一趟淡海輕軌一日遊吧！

1. 紅樹林生態步道

紅樹林生態步道 （@lu._lu___ IG）

站名：紅樹林站 距離：400公尺

2. 小美術館

小美術館（@yimin0830 IG）

站名：紅樹林站 位置：新北市淡水區中正東路2段113號2F ＊這裏偏向私人美術館，如果要參觀的話，是需要提前預約的唷！

3. 滬尾櫻花大道

滬尾櫻花大道（@rosycloudband IG）

站名：淡金鄧公站 距離：100公尺

4. 無極天元宮

無極天元宮 （@cwc._.chris IG）

站名：淡金北新站 交通：轉搭866、875、893路線公車

5. 幾米主題公園

目前尚未完工，僅有一些簡單設計與花海種植。

站名：淡水行政中心站 距離：對面

6. 公司田溪程氏古厝

公司田溪程氏古厝（@twsunny365 IG）

站名：濱海沙崙站 距離：400公尺

7. 淡海美麗新影城

站名：崁頂站 距離：650公尺

淡海輕軌的確帶來遊淡水的新體驗，但輕軌畢竟不是捷運，整體車速偏緩慢，抱着放鬆心情漫遊就至啱！

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【本文獲「ReadyGo」授權轉載。】

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