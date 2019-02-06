【十二生肖運程】豬年旅遊　出門增偏財運！羊、猴、雞、狗篇

新一年，先祝大家心想事成，豬年行大運！好運絕不嫌多，想今年一帆風順，更上一層樓，不妨參考麥玲玲師傅提供的十二生肖運程及旅遊升運貼士，屬羊、猴、雞、狗的朋友要留意了。

屬羊大利創作 頭腦靈活

受狗年「破太歲」及「刑太歲」影響，肖羊者過去一年疲於奔命，今年豬年脫離了「犯太歲」影響，整體運勢將有所提升。今年有吉星「華蓋」飛臨，對從事宗教或創作行業如廣告、設計等最為有利。惟新一年亦受凶星「羊刃」、「白虎」影響，前者有容易受傷的意思，小心受金屬所傷；「白虎」則較衝擊人際關係，須留意脾氣剛烈、無理取鬧的女性，亦要注意道路安全，以免受傷。整體而言，豬年為重整期，整體平穩向前，多進修、增值都有利豬年發展。

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出門享受獨處時光

「華蓋」吉星入主，此星也令人傾向享受獨處時光，因此獨自出門更為愜意，不妨前往宗教聖地或佛廟參觀。但要留意豬年受「羊刃」、「白虎」影響，外遊時更要慎防被動物所傷；此外，今年亦受凶星「空亡」及「天哭」影響，要注意出門後的突發事件，可預先購買旅遊及醫療保險以策安全。

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豬年吉利方向：正北，文昌星可加強創作力，頭腦更靈活。

正北方位有文昌星，可加強屬羊朋友的創作力。國家參考有中國、俄羅斯、蒙古等。（ 圖片來源：Gettyimages ）

屬猴人事紛擾 宜低調

己亥豬年是肖猴者的「害太歲」年份，需留意繁瑣的健康或家宅問題，人際關係亦會受衝擊，要多留意個人言行，盡量避免擔當中間人角色，盡量「少說話，多做事」，免得有好心做壞事情況。今年獲「天德」、「福星」及「八座」入主，亦有逢凶化吉，福星高照之意，加上「玉堂」吉星飛臨，可借助貴人力量而帶動事業及財運。可是豬年亦有「捲舌」、「六害」及「絞煞」一組不利人緣的凶星，建議處事宜低調，忌鋒芒太露。整體今年有一得一失之象，宜保持樂觀正面心態，則無阻原本向好的進步運勢。

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外遊易有幸運之財

今年有天德及玉堂等吉星進駐，易有幸運之財，不妨多參加旅遊抽獎，外遊時也可到賭場小注出擊，或買張彩票討個好意頭。不過今年有「劫煞」凶星影響，出門後易遇上行李、航班延誤等情況，宜先購買旅遊及醫療保險以策萬全。

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豬年吉利方向：東南，七赤星飛臨，較利偏財運及自僱人士之收入。

屬雞頭腦靈活 創作力強

過去2年，屬雞朋友運勢頗反覆，來到豬年，終於擺脫動盪衝擊，加上個人思想正面，心態樂觀積極，豬年發展不俗。雖然今年未有太多吉星降臨，但幸得「文昌」星眷顧，今年思路清晰，讀書進修、升職考核極為有利，今年宜報讀與工作相關的增值課程，把握機會充實自己。不過要留意，豬年有凶星「天狗」飛臨，代表易受動物所傷，家中有養寵物的朋友要多加留意。整體而言，肖雞者今年運勢將可拾級而上，積極裝備自己則可迎接好運來臨。

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外遊進修 一舉兩得

今年有文昌星照耀，外遊時，不妨多考慮參加遊學團或短期課程，可令運勢更上一層樓。可是豬年遇上「吊客」及「災煞」等瑣碎凶星飛臨，代表出門易遇上小意外，外遊時建議安全至上，盡量避免攀山、爬石、潛水及跳傘等高危運動，要注意人身安全，此外亦要避免接觸野生動物，以免受傷。

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豬年吉利方向：正北，文昌星互相照耀下，事業及讀書運皆相得益彰。

屬狗人緣暢旺 財運不俗

過去一年運勢起伏不定，頗多挑戰，可幸的是，今年既無犯太歲之象，又有「天喜」吉星駕臨，此吉星代表福氣，亦是一顆桃花星，有喜事重重之象，整體運勢向好，不過亦要注意豬年有一組凶星入主，「病符」、「陌越」、「寡宿」及「黃幡」，需注意健康及精神壓力，此外亦要留意伴侶及家中長者健康。總括而言，今年運勢較為平穩順暢，加上豬年個人心態樂觀正面，只要稍為注意身體則無大礙。

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宜外遊破財擋災

今年有「寡宿」凶星入主，屬狗朋友會覺得伴侶不夠了解自己，建議多加溝通，舊地重遊或出遊都有助維繫感情。今年有輕微「財來財去」之象，打算結婚的朋友，不妨選擇到海外拍攝婚照或在外地註冊，「破歡喜財」亦可配合運勢。

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豬年吉利方向：西北，喜慶星有利加速喜事，尤其嫁娶及添丁。

屬狗朋友今年有天喜桃花星眷顧，往西北方位國家如加拿大、阿拉斯加、冰島、挪威，有利加速喜事降臨。（圖片來源： Capilano Suspension Bridge Park）

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