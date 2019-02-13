【台灣情人節景點】夢幻蘑菇屋、水晶教堂放閃！8個情侶打卡熱點

情人節每次都不知道去哪裏度過嗎？不要宅在家裏了，小編這次推薦大家台灣的8個情侶必打卡景點，包含台北市、新北市、新竹、台中、彰化、花蓮、嘉義、台南地區，快趁着情人節前後或放假時前往吧！

1. 台北市：松山彩虹橋

近饒河街，逛完夜市散步的好所在。彩虹橋位在基隆河上，是一座連結饒河街夜與內湖新明路的橋樑。而河堤上擺放了幾個顯眼的裝置藝術，像是紅色的「LOVE」字樣，使得這個地方成為台北的約會勝地之一。白天是個非常舒適的散步環境，藍天搭配上白雲的景色，微風徐徐吹來，讓人相當放鬆。若是夜晚散步彩虹橋河堤上，再搭配上燈光效果以及兩旁的路燈，浪漫指數瞬間飆高，難怪會是現在很熱門的情侶約會勝地！

2. 新北市：三重幸福水漾公園

婚紗熱門景點，夢幻場景必拍！三重新北大橋附近的幸福水樣公園，規劃了大片的花海，值得大家前往欣賞觀看。除了花海之外，水樣公園還有許多幸福景點供情侶拍照打卡，像是下圖照片中的粉紅愛心堡壘。這些小設計，令許多女生為之瘋狂，甚至連指標都是用愛心設計的，能不喜愛這裏嗎？水樣公園保證讓情侶們感情升溫。

3. 新竹縣：內灣愛情故事館

主題拍攝餐廳，還有許願卡可以許願。到了內灣，通常對內灣的印象只有老街，但在2015年時「愛情故事館」開幕了！它是一間主題式的餐廳，不僅賣餐點，還賣了一份幸福！店裏充滿許多小巧思，裏頭還有還有愛情吊橋、雙心石滬等可愛的場景。此外，店內販售的餐點CP值也很高！加上超可愛的場景，同情人來到影返輯靚相，一定狂食唔少手機Memory。

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4. 花蓮縣：花見幸福莊園

深藏森林的蘑菇屋，就好像去度蜜月一樣！彷彿走進童話裏的場景，花見幸福莊園的的蘑菇屋超可愛！圓圓的蘑菇屋隱身在樹林裏，伴隨着一座清澈的湖泊，來到這兒有種自己是白雪公主的錯覺呢！最重要的是，這蘑菇屋是可以入住的。一年四季，蘑菇屋旁的樹林會有不同的風景。真的很適合情侶在這裏拍下閃照，來張王子Kiss公主的戲碼都不為過。

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附近推薦住宿：夏洛克莊園

夏洛克莊園民宿房內的裝潢不僅採用溫暖感的木地板，連牆壁也做成復古磚壁，再吊上一個典雅吊燈，整個房間呈現一種舒適溫馨的放鬆感。房間一出去即可看到一整片面山林和湖泊的美景，彷彿好像出國一般，沒想到台灣也可以有個這麼世外桃源的地方！雖然面對一整片湖光山色的美景，但也只要開車15分鐘即可到最熱鬧的東大門夜市附近。夏洛克莊園民宿也擁有自己的私人濕地，可以和許多不怕人的鴨類共同玩耍，民宿也提供免費飼料給遊客餵養。

地址：花蓮縣吉安鄉干城二街125巷12號

附近景點：知卡宣森林公園、楓林步道、松湖驛站

5. 台中市：心之芳庭

歐洲花園式建築，大片草原讓人奔跑。來到台中，要說情侶必去的場景，絕對是心之芳庭。有着女孩們夢寐以求的古堡式建築。園區內分了兩大區域，約會區與慶典區，通常慶典區不對外開放，只有安排在這邊結婚的新人和親友可以進入。若幸運碰到婚禮而開放的話，記得不要打擾到租借場地的結婚新人。除此之外，他們最有名的還有幸福好吃的芝士，香醇濃郁，還有邱比特的浮印在上面，實在很適合情侶你一口我一口地吃。

彰化今夜星辰農場、嘉義縣高跟鞋教堂、台南北門水晶教堂…按圖看更多情侶打卡放閃景點▼

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看完小編絞盡腦汁選出這八個景點，情侶不要猶豫就快點出發吧！台灣還有很多值得一去的景點，快點打卡閃瞎單身族吧！單身族，推薦你們可以叫三五好友一同去影靚相。

【本文獲「FunTime趣旅行」授權轉載，原文：【台灣美景特輯】情人節好去處！情侶必打卡8大景點】

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