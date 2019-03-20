【飛行里數】只靠日常食飯、消費儲里數　熱門里程計劃分析

「只有能花掉的哩程，才是好的哩程」。為了集中累積、並且快速達到兌換標準，對於我等請假不易的香港人，除了依靠飛行，日常消費才是最重要的累積渠道。

只有能花掉的哩數，才是好的哩數（Gettyimages／視覺中國）

日常消費是最重要的哩程累積方法

三種主要累積哩程的途徑：

- 飛行累計

- 消費賺取

- 直接購買

事實上，經由信用卡日常消費賺取哩程，早已超越飛行成為最重要的哩程累積渠道，畢竟沒有時間常常旅行，但是吃飯、購物是生活必須，航空公司也樂得將鉅額哩程販售給信用卡公司及銀行，作為其刺激消費的誘因，一手把大筆現金收進口袋。（依據財報，許多航空公司在販售點數的獲利，已經超越航空運輸本業）

現今經由信用卡賺取點數的方式已經相當成熟，消費者有很多的選擇，除了航空公司聯名卡、還有幾個主流靈活轉分系統。以下，Brady將從「航空聯名卡」為什麼可能比較不划算開始聊起，詳細介紹目前信用卡消費的主要累。

聯名卡與靈活點數卡比一比

先幫大家澄清一個基礎概念：

- 消費賺取的信用卡點數，「可以」轉到航空哩程計劃中變成哩程，但是信用卡點數本身「不是」哩程，這類型的信用卡，我們稱呼為靈活點數卡。

- 航空聯名卡消費賺取的，直接就是「哩程」，定期在出帳日時，轉到你航空公司的帳戶中。

乍看之下，聯名卡好像很方便，哩程直接存到航空公司的帳戶中，不需要多一道轉換的手續，但點數入帳後就開始計算效期，如果太久沒有留意哩數，過期就得不償失；靈活點數卡，由於點數是儲存在信用卡發卡公司這邊，你保有決定何時轉入的彈性，持卡期間點數不會過期，如果遇到加贈活動，發揮效益更佳。

▼▼▼聯名卡與靈活點數卡比較：

（Flying with Justin提供）

以大新銀行所發行的英國航空聯名卡，與no-brainer（正是Brady本人）專用花旗PremierMiles對比，賺取效率是聯名卡較優，而開卡禮、哩程效期與合作夥伴則是靈活點數卡勝出。 如果考慮到點數的使用彈性，例如花旗PremierMiles的點數可以轉到Virgin Atlantic兌換ANA機票（詳細教學請點我），或是轉到Etihad Airways超划算兌換歐洲機票（首爾～布拉格來回商務艙僅52,000哩，詳細教學請點我），加上PremierMiles的點數還是可以轉英國航空，Brady將會依據未來旅行需求，將消費妥善分配給聯名卡與靈活點數卡。

目前香港有多種大大小小的靈活點數（資料圖片）

兩大＋兩小靈活點數系統

目前香港有多種大大小小的靈活點數，以下介紹較主流的四種：

1. American Express Membership Rewards（簡稱MR）

2. Citibank ThankYou Rewards（簡稱TYP）

3. HSBC - 獎賞錢

4. DBS - DBS$

這有什麼意義呢？Brady先幫大家整理好，各靈活點數的合作夥伴勢力範圍。

▼▼▼四種主流靈活點數的合作夥伴勢力範圍整理分析：

（Flying with Justin提供）

花旗Thankyou Point系統是香港最大信用卡回饋系統，一共有12家合作航空夥伴：包含British Airways Avios, Virgin Atlantic Flying Club與Singapore Airlines Krisflyer這幾家很有價值的哩程（英航適合兌換短程，Virgin適合兌換ANA，新航適合兌換自家頭等／商務艙）。 香港的美國運通Membership Rewards可能不像美國本土版本那麼強悍（美國卡有ANA作為轉點夥伴，超適合兌換香港～北美／歐洲的商務艙機票），但仍然相當不錯，除了可以兌換亞洲萬里通、英國航空，馬來西亞航空（每年都有deep discount折扣兌換）、新航與Virgin Atlantic都是好用的轉點夥伴。華航雖然看起來不好用，但如果善用「外站出發」的優勢，可以兩張票玩三次。

善用加成類別，快速累積哩程

香港信用卡消費，主要分為四大類別：

- 本地簽帳

- 外幣簽帳

- 網上簽帳

- 餐廳簽帳

不同的信用卡，有各自的加成強項，例如花旗PremierMiles的外幣簽帳最高可達 HK$3 = 1哩，美國運通信用白金卡的本地簽帳 HK$5 = 1哩，都在該類別優於競爭對手。如果妳／你能在每一筆消費，善加選擇累積速率較快的信用卡，賺哩效率肯定暴增。Brady以下幫大家整理目前四張香港「靈活點數」信用卡的消費優勢。

▼▼▼四張香港「靈活點數」信用卡的消費優勢整理分析：

（Flying with Justin提供）

以上聊了靈活點數卡的合作航空夥伴，以及信用卡不同消費類型的累積速率，妳／你恐怕快昏頭了吧？不要擔心，這篇文章的目的，是讓大家建立「信用卡消費可以累積到珍貴有價值點數」的概念，具體要如何選擇哩程計劃、要如何依據個人情況選擇卡片，將在未來一一說明。

相信有許多讀者，看完本文列舉的信用卡，心裡面有幾個很大的疑問： 這些信用卡的年費多半都很貴，真的划算嗎？ 刷一般免年費的信用卡也有回饋，為什麼要繳年費？

限於篇幅，請容Brady於下篇來幫大家分析：「免年費 vs. 有年費，哪種信用卡比較划算？」。我們下一篇見！

【本文獲「Flying with Justin」授權轉載。】