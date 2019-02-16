【日本假期2019】買機票前必睇！天皇即位十連休　仲有白銀週？

日本現任天皇明仁將於2019年4月30日退位，由皇太子德仁接任「新日皇」，平成時代也將於當天落幕。日本內閣公布新天皇即位當日（5月1日）定為特別法定日本假期，將本來就是日本人國內旅行高峰期的黃金週升級成為「十連休」！到時候全日本的熱門景點都會是人潮不斷，飯店交通都預料會爆滿，價格也可能會提高，安排旅遊行程時就要多注意！

日本的「平成」年代即將結束，年號即將變更，日本政府將「明仁天皇退位日」4月30日、「新天皇即位日」5月1日和「新天皇即位典禮日」10月22日的特別休假日，連同黃金週內原有的周末、「憲法紀念日日」及兒童節等假期，2019年日本黃金週將會由4月27日開始一路放到5月6日，足足10天的最強「十連休」，除了台灣及香港的假期外，中國的五一長假和日本黃金週完全重疊，如果有選擇的空間就建議避開這段時間來日本旅遊囉！黃金週以外，居然還有一個叫「白銀週」？馬上看看我們的解說吧，並附上2019年日本公眾假期列表供大家安排行程時參考！

如果有選擇的空間就建議避開這段時間來日本旅遊囉！（GettyImages）

2019年日本假期列表

1月1日（二） 元旦 新年假日 1月14日（一） 成人之日 2月11日（一） 建國紀念之日 3月21日（四） 春分之日 4月29日（一） 昭和之日 4月30日（二） 2019年臨時國定假日 5月1日（三） 新天皇即位日 5月2日（四） 2019年臨時國定假日 5月3日（五） 憲法紀念日 5月4日（六） 綠之日 5月5日（日） 兒童節 5月6日（一） 兒童節補假 7月15日（一） 海之日 8月11日（日） 山之日 8月12日（一） 山之日補假 9月16日（一） 敬老之日 9月23日（一） 秋分之日 10月14日（一） 體育之日 10月22日（二） 新天皇即位典禮日 11月3日（日） 文化之日 11月4日（一） 文化之日補假 11月23日（六） 勤勞感謝之日

到時候全日本的熱門景點都會是人潮不斷，飯店交通都預料會爆滿，價格也可能會提高，安排旅遊行程時就要多注意！（GettyImages）

日本長假期不只有黃金週！日本盂蘭節（お盆）

日本國內旅遊的風氣是非常盛行的，除了到別的縣旅行之外，也有不少日本人會趁着長假由大城市回鄉下，所以國內機票、長途公車、新幹線列車、住宿交通、等等都很有機會爆滿，飯店會漲價，高速公路也有大擠塞的可能。作為外國遊客，可以的話就盡可能避開日本國內長假期，那就可以玩得便宜又安心，最重要是不會只看到人山人海的景象！

除了黃金週（Golden Week）之外，日本人另外一個長假就是每年8月的盂蘭節（お盆）連休，很多地方都會舉辦夏祭等活動，部分企業會進行夏季休暇，重要的是，8月份也是中小學生的暑假啊！2019年的盂蘭期間約為8月10日至8月18日，雖然中間的公眾假期就只有「山之日」和其補假，日本人如果拿中間的4天平日假就可以自製9連休了（看到這裏是不是覺得日本假期好多？）

在日本長假期間出遊，是有危又有機的！因為有些商家會趁長假推出優惠及折扣，但部份商店也可能會臨時休業，所以為免吃閉門羹，出發前還是要查清楚店家公布的訊息比較安全喔！

日本小知識：「白銀週」又是何方神聖？點擊圖片放大了解更多▼▼▼

2019年日本最佳旅遊時期是？

除了4月櫻花季，如果沒有季節性的指定活動想體驗，黃金週過後的5月中，暑假後段至9月中都是非常好的時機，因為提提大家，日本首相安倍晉三及政府方面已落實2019年10月起實施第二階段的消費稅增稅，稅率將由現在的8%增至10%，代表飯店、交通、吃飯等所有消費開支都會增加，各位旅日人士又要多多注意了！

【本文獲「Compathy Magazine」授權轉載，繼續閱讀原文：【日本假期】2019遊日留意！日本落實黃金週「十連休」全年公眾假期總整理】

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