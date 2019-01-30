【東京魚市場】豐洲VS築地大比併！睇吞拿魚拍賣、搵小店去邊好？

去年十月，久負盛名的東京築地市場完成了搬遷計劃，在停業三天後，新址豐洲市場正式開業。築地市場搬遷的時候，很多人都覺得遺憾，覺得去日本遊玩時少了個可以「吃吃吃」的打卡之地。但是，很多人都不知道的是，原來的築地市場不光沒有因為搬遷而消失，反而更適合遊客去玩了！ 【本文來源於吃貨研究所（微信公眾號ID：Food_lab），禁止二次轉載，如需轉載請聯繫sns@guokr.com。】

文：沙漠豪豬

1） 乾淨又整齊的豐州市場——想看吞拿魚拍賣，選豐州市場

以前的築地市場分為兩部分——場內市場和場外市場，場內市場面向批發商，著名的吞拿魚拍賣就在場內市場裡舉辦。這次搬遷到豐洲的，只是築地原來的場內市場部分，場外市場一點都沒動。也就是說，如果你想看吞拿魚拍賣，那你只能去豐洲。不過搬到豐洲以後，看吞拿魚拍賣時，遊客不能再進入現場，只能在參觀通道隔著玻璃俯視一樓的拍賣場。參觀完拍賣後，那就是逛和吃了，原本在築地場內市場的「壽司大」、「大和壽司」、「鮨文」和「神樂壽司」等老店，都搬到了管理樓、蔬果樓和馬路對面水產仲介批發賣場樓棟（水産仲卸売場棟）裏。

▼▼搬遷到豐洲後，市場變得更乾淨、整齊，但看吞拿魚拍賣時，遊客不能再進入現場了（按圖放大）▼▼

+ 27 + 26 + 25

雖然這些店搬家以後建築面積變大了，但店內座位卻沒加幾個，所以排隊的人數比起在築地時有過之而無不及，午飯時間每家店門口都排著三、五十人，如果你不追求名店打卡，還是去築地吃比較好。水產仲介樓裡，比起人擠人的餐飲區，還是4層的商業區「魚河岸橫丁 」比較好玩，進去的時候要拿一個參觀者門卡戴上。進去以後，會在通道兩側看到春夏秋冬四季鮮魚的介紹。如果早上去，還能隔著玻璃看到樓下的批發商舖，去晚了他們就關門了。在「魚河岸橫丁」裡有很多小店，出售蔬菜、水果、調料、廚具和紀念品。當然，也賣便當，只不過市場裡禁止飲食，不能買了馬上吃。

▼▼這些店搬了以後面積變大了，但座位卻沒加幾個，所以門外仍會大排長龍（按圖放大）▼▼

+ 2

2） 充滿煙火氣的築地市場——逛吃逛吃逛吃逛吃

豐洲市場又乾淨又整潔，單看市場功能，自然是比之前有了很大提升，但是市井煙火氣就蕩然無存了。如果想體驗真正的市場風情，還是要回到築地去。

以前，築地市場裡也有不少餐飲店，每天等位的人排成長龍。而場外市場，是面向散客開放的商店街，密佈著很多餐館食肆和零售小攤，一般人如果是去「逛」築地市場，去的都是場外市場。現在的築地，只剩下了場外市場，過去這裡不賣鮮魚，只有商店和餐館，2014年和2016年，場外市場先後開設了「築地日本漁港市場」和「築地魚河岸 」，前者和日本主要漁港聯動，出售各地的特產。後者更是集中了一大批鮮魚商家，攤位上擺滿了各種海鮮，不是水族館勝似水族館，畢竟水族館裡的不能吃，這裡的都可以吃。

▼▼豐洲市場的市井煙火氣就蕩然無存，如果想體驗真正的市場風情，還是要回到築地去。（按圖放大）▼▼

這兩市場大概是築地最值得逛的地方了。就拿吞拿魚來說吧，過去，遊客看完高大上的吞拿魚拍賣，再想看吞拿魚，就只能排隊去餐館看碗裏的了，中間的環節無從得見。現在不一樣，在新市場裡，可以看到拆解完的各部位魚肉，還能看到魚店老闆從吞拿魚脊骨上用勺子往下刮脊肉（中落ち）。雖然這種脊肉不好看，跟肉餡似的，但它是魚身上最好吃的地方，和蔥末拌起來吃特別棒，而且非常便宜，幾百日元（約幾十港幣）能買一大盒。

脊肉還不算最便宜的，好多店都提供免費的試吃，從頭走到尾，就能吃吞拿魚吃到半飽。當然，如果想真正吃飽，還得去店裡，除了那些一直開在場外市場的老店，「築地魚河岸」的三樓，還有一個「魚河岸食堂」，性價比非常不錯，一份海鮮飯套餐加鮟鱇魚肝，一共2000多日元（約143港幣）。

3） 如何方便快捷地抵達市場？

那麼，要怎麼去豐洲市場和築地市場呢？去豐洲市場的公共交通有兩種，一是電車，二是巴士。

▼▼點擊大圖查看前往兩個市場的詳細步驟▼▼

下次去日本玩，記得去「沒有網紅店 」的築地市場打卡逛吃！