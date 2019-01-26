日本妹子不怕冷？遊日必買超強保暖、保濕法寶　遠離龜裂暖住打卡

大家來到日本一定會來逛 日本藥妝店 對吧？不管城市鄉下都會有的藥妝店，正是你採買 保暖 、保濕商品的好地方！還在為了藥妝店琳瑯滿目的商品感到困惑嗎？不知道該從何下手，來來來！這篇提供你來日必買清單，從穿在身上到居家小物通通報你知！

為何即使到了冬天，日本人還是可以穿得漂亮或是帥氣呢？因為他們都偷偷的把保暖小物穿在身上或「貼」在衣服上了！（Getty Images）

每當冬季到來，最期待的就是到日本會下雪的地方旅行了，這時候保暖可是非常重要的！其實就算沒下雪的日本城市，還是比香港冷很多，本文幫你解惑為何即使到了冬天，日本人還是可以穿得漂亮或是帥氣呢？因為他們都偷偷的把保暖小物穿在身上或「貼」在衣服上了，除了外出用的保暖小物，還為你介紹居家保暖小幫手喔！冬天除了保暖外，保濕也是相當重要的，文章後面推薦你幾款保濕好物，這些在藥妝店都可以購入，趕快規劃清單湊到免稅門檻吧！

保暖商品，不只暖身更暖心

夢ごこちAROMA 精油保濕口罩（小林製藥官方網站）

1. 夢ごこちAROMA 精油保濕口罩

「夢ごこちAROMA 精油保濕口罩」這個保濕小物相當適合在冬天乾冷的空氣中配戴，而且這個是就寢用，在冬天不管日本台灣都是偏乾的溼度，鼻子內很容易就會乾裂流血，也容易睡不好，有了這個，就能隔絕冷空氣！使用「生活之木（日本草藥芳香療法專門店）」的芳香精油，溫和的香氣讓使用者更好入睡，蒸氣效果長達10小時，並採用透氣性不織布，讓呼吸更加順暢！香味分成易助眠的薰衣草香和玫瑰香味，可以依照喜好來選擇香味，相當適合一到冬天鼻子就會不舒服或是感冒的朋友們使用喔！

暖腳墊（ニトリ官方網站）

2. 暖腳墊

「暖腳墊」的由來是冬天的地板總是冰冷冷的，如果是長時間坐在電腦桌前或是書桌前的朋友們，相信都有「腳好冷啊！」的想法吧？但是又不想要整天都穿著襪子，這時候就是暖腳墊登場的場合啦！只要把腳伸進暖腳墊裡，立刻溫暖起來！

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保濕、護膚產品，遠離龜裂到流血！

ロッシモイストエイド 馬油スキンクリーム（cosmetic roland官方網站）

1. 馬油スキンクリーム 馬油乳霜

「馬油スキンクリーム」採用親膚的動物性油脂「馬油」，雖然是油類乳霜，但是容易吸收的特性，擦上肌膚可以擁有高保濕的狀態下卻不覺得黏膩！相信曾經跟團去日本的朋友們都有被推銷過馬油產品吧？在台灣也開始有馬油系列產品了，顯示馬油的好用性，來到日本藥妝店當然不能錯過馬油スキンクリーム這項商品啦，它能有效預防乾燥，而且全身都可以使用，面對冬天乾冷空氣這個大魔王時，不可缺少馬油スキンクリーム來抵禦侵襲啊！趕快列入日本藥妝採買清單內吧！

YUSKIN 悠斯晶乳霜（YUSKIN官方網站）

2. YUSKIN 悠斯晶乳霜

「YUSKIN 悠斯晶乳霜」致力於守護肌膚的潤澤，YUSKIN 悠斯晶乳霜對於對抗乾燥相當有效果，不管是裂紋、皮膚乾裂、凍傷都能修復，乳霜的黃色是維他命B2的顏色，不是添加色素喔！這是來到日本藥妝店必補貨的商品之一，因為不含類固醇，所以不管男女老少都適用，在客廳、房間顯眼的地方都放上一罐，隨時打擊乾燥！尤其是常常打掃家裡、清洗碗盤的朋友們，在反覆碰水及接觸活性界面劑的狀況下，容易讓角質受損，更要好好擦YUSKIN 悠斯晶乳霜來保養！

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【本文獲「Compathy Magazine」授權轉載，繼續閱讀原文：【日本保暖小物】冬天必備！必買日本藥妝禦寒大公開！讓你冬天不再Let it go！】