【台灣減肥】懶人專用「夜間番茄減肥法」　林志玲、胡杏兒也推薦

在農曆新年吃了不少年糕和盆菜的朋友看過來！胖了一圈長了肚腩也不用擔心，今天為大家帶來不用挨餓、健康不反彈兼美顏的「夜間番茄減肥法」，連林志玲、胡杏兒等女星也有跟着做，推薦給懶惰不常做運動的女生！

在各種減肥餐單中不難發現番茄的蹤影，連林志玲也公開說過會吃番茄減肥呢！（圖片來源︰chiling_lin@IG）

番茄5大功效

1. 促進代謝—番茄當中的茄紅素能夠促進身體新陳代謝、抗老化以及防止紫外線侵害。

2. 美顏排毒—多吃番茄有效促進皮膚健康，可以平衡膚質、美白和淡化不均勻的黑色素，營造彈性美肌！

3. 飽足感高—番茄幾乎不含脂肪、糖分不高、熱量低，每100克番茄的熱量只有18卡，加上其豐富的纖維質容易讓人產生飽足感。

4. 預防疾病—番茄當中的營養成分對心血管問題、乳癌、前列腺癌等疾病有正面效用。

5. 刮油去脂—番茄中豐富的果膠膳食纖維、檸檬酸、蘋果酸、乳酸等能吸附腸道多餘脂肪，有助排便、減少宿便。

番茄味道酸甜可口熱量又低，當中的茄紅素更是抗氧化力最強的天然物質之一呢！（圖片來源︰wongtsuiyu@IG）

晚間食用效果顯着

番茄蘊含13種維他命和17種礦物質，當中一些能促進激素作用。晚上食用番茄據指能促進生長激素在晚上10點至凌晨2點間大量分泌，有助提高新陳代謝、燃燒並吸收脂肪，或具有抗肥胖、減輕高血糖、高血壓等功效。

番茄的減肥效果在晚上會發揮得更好，晚上煲劇嘴饞時別再吃薯片和杯麵了！（圖片來源︰Pinterest）

番茄減肥2大原則

1. 愈紅愈好︰每日食用不宜吃超過兩個大番茄，最好選深紅色番茄。營養師表示番茄越紅，茄紅素含量越高，營養價值也較高。

2. 番茄性寒︰不宜大量食用，不然會引起腹瀉等不良反應。體質偏寒的人最好將番茄煮熟後再吃。而患有慢性病的患者最好先詢問醫生自己是否適合。

按圖輯看林志玲的番茄減肥法▼

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