【香港行山推介】假期好去處　7條本地輕鬆行山路線　

近日天氣忽冷忽熱，無阻大家親親大自然，如果嫌行山辛苦，可以捨難取易，跟隨以下連新手也可以輕鬆駕馭的7條行山路線，趁年尾長假期就出外舒展一下身心，渡過一個健康假期。

平日少運動的朋友，不要被「行山」兩字嚇倒，如果想親親大自然，可以選擇較輕鬆的行山路線，便不會太辛苦。（攝影：陳詩雅）

1.白千層樹海 城門水塘

對於很多行山人來說，城門水塘絕對是全港最輕易的郊遊路路線之一，輕易程度絕對是「BB級」。全程路線都是平路，又可欣賞旁邊的水塘、白千層樹的樹林靚景。圍繞水塘走，路程大約需要2小時，而這圍繞水塘的路程都是平路，一直沿教育徑走就會見到著名的白千層樹林，抬頭望向兩排大樹非常壯觀，也是打卡一流的最佳景點！

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很多遊人都會帶同小狗行城門水塘，是十分輕鬆的行山路線。（相片來源：kitmann_wong@IG）

2.生態保育園 大埔滘自然護理區

大埔滘自然護理區與郊野公園不同，不可燒烤及露營所以嚴禁生火，以保育珍貴的動植物物種。護理區擁有不同種類的本地樹木，孕育了不少的動植物昆蟲，護理區內設有野外研集園及四色林徑（紅徑、黃徑、藍徑及棕徑），當中黃徑為四色徑中最長的一條。

只要跟指示牌沿黃徑步行，經過野外研集園，進入園內就可尋找蝴蝶及蜻蜓蹤影。由於樹林茂密，夏天也不會太曬，冬天亦不會很冷，氣候怡人。當行到此徑最高處，更可以欣賞吐路港一帶，景觀開揚。

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循黃徑走到最高處，可以飽覽吐露港壯闊的海景，好天氣下一定拍到靚相。（相片來源：95250880mac@IG）

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3.遠眺荃灣青衣離島 大帽山家樂徑

大帽山家樂徑位於荃錦公路扶輪公園內，乘巴士至荃錦郊野公園管理站下車步行 3 分鐘可達。該徑的大部分路段由碎石鋪成，寬闊平坦，附近設有停車場、廁所、小食亭、燒烤場地等，最適合一家人郊遊。沿途種有台灣相思、楓樹、松樹等樹木，是認識香港郊區常見樹種的好地方。如晴天視野良好，可在路上遠眺荃灣、青衣及離島區。

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晴天時到大帽山頂可以遠眺荃灣、青衣觀景，景色十分漂亮。（相片來源：superiortsuenwan@IG）

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4.佛門美景 昂平奇趣徑

上大嶼山寶蓮寺、天壇大佛遊覽之餘，其實旁邊還有一條輕鬆路線可以步行，就是「昂平奇趣徑」。在這路徑的初段會經過「曲徑茶香」，是一個昔日茶園，再往前行會見到鳳凰觀日木牌門，旁邊還可欣賞「心經簡林」。走得累了可到附近涼亭小休，同時可欣賞一下高聳的鳳凰山，背靠的彌勒山和腳下的石壁水塘。

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「心經簡林」由38支擎天巨柱組成，排列成「無限」符號。（相片來源：chunki0730@IG）

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5.舒服郊遊 河背水塘家樂徑

河背水塘家樂徑是繞河背水塘而建，全程平坦易行，自河背村出發沿路南行，兩旁樹木成蔭。行到水壩路段，碧綠的水塘就在眼前。這條路線難度亦屬「BB級」，整個路程只有一段路是斜路，沿途是沒有沙石的石屎路，只需步行30分鐘至1小時就到，秋冬天亦能拍到芒草美照，走起來很舒服。

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河背水塘中央有個小島，湖水平靜，行得超舒服。（相片來源：majortorr@IG）

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6.賞陳鳳記、茶座美食 鹿頸<>鳳坑

在粉嶺乘搭小巴至鹿頸小巴總站下車後，便會見到兩間士多「陳鳳記」及「BB開心茶座」，這兩間茶座都以美食聞名，前者最出名是鹽焗雞飯、後者則有All Day Breakfast。吃飽後，可向新娘潭路方向走，大約十分鐘會見到分叉路，進入指向雞谷樹下的方向，看見發記士多再左轉，即可見到一條通往鳳坑的石屎路，沿途就是蛇口與沙頭角海，行到最後就是鳳坑郊遊徑。

按下圖看到鹿頸 <> 鳳坑交通方法：

左邊是紅樹林，亦是沙頭角海與蛇口之間的鹹淡水交界。（相片來源：mr__cee2@IG）

7.香港最南端 瀑布灣

瀑布灣位於香港仔、面向南丫島，又名「華富瀑布」，可循華富邨瀑布灣公園方向步行，因為瀑布水源來自薄扶林水塘，又有「扶林飛瀑」之稱。從華富村出發，只需步行約10分鐘便可觀賞這條城市中的瀑布，十分方便。

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「扶林飛瀑」水源來自薄扶林水塘。（相片來源：wendyng_129@IG）