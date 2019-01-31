【泰國旅遊陷阱】夜市不可亂拍照？初遊泰國你要知道的7件事！

泰國獨具的南洋風格和創新的設計，總是讓旅客再三回味，不過雖然泰國便利又開放，其實仍然有不少旅遊事項要注意，出門在外難免也會聽到不少人的抱怨，對於即將第一次去泰國的讀者，以下七件事可要先注意！才能在泰國玩得盡興而歸。

想於泰國玩得更盡興，就要更了解以下的旅行注意事項。（Gettyimages／視覺中國）

7點泰國旅遊必知▼

1.注意當地食物衛生

泰國小吃又多又便宜，隨處都可以找到地道小吃滿足口腹之慾，不過如果是第一次去泰國，當地小吃館最好盡量避免，有不少遊客吃過後出現腹瀉，或輕微腸胃炎的狀況，腸胃不好的人請小心，或是多準備腸胃藥以免不時之需。

2.搭的士注意跳錶遇黑心車

很多遊客對泰國讚不絕口的優點之一就是搭計程車便宜，不過即使泰國觀光發展這麼成熟，仍然有許多不良業者隱藏其中，在遊泰專頁裏可以看到不少網友抱怨遇到亂跳錶的的士，建議去泰國可以使用叫車App，公開的價格讓人安心。

3.給小費不要給硬幣

泰國有給小費的習慣，大部分的旅館和酒店都會另外加收10%的服務費，其他的一些消費場所可能也需要給小費，但給小費不要少於20銖（約港幣5元），另外也不要給硬幣，會讓當地人誤會成不禮貌行為。

點擊下圖看第一次遊泰國不能不知道的第4至第7件事！

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