【曼谷購物】5大最潮人氣商場　極具藝術感！打卡掃貨一次過滿足

旅客總是跟不上泰國百貨公司好逛的程度~隨着時間在變,每間百貨公司都持續變化,美出新高度,這篇整理出五座百貨公司,即將前往曼谷的旅客一定要抽空到訪!

在泰國的行程絕對少不了百貨公司巡禮!(Gettyimages/視覺中國)

在泰國的行程絕對少不了百貨公司巡禮!涼爽的空間成為泰國民眾和旅客最消暑的樂園,而泰國百貨業者更是將百貨公司打造成各個獨具特色的打卡景點,裝潢和佈置都下足功夫,這裏就挑選五間超全泰國網美都在這打卡的熱門百貨公司,看IG洗版率就知道多熱門了!準備出發泰國的你們立刻加入行程清單吧。

1. Siam Discovery

Siam Discovery百貨公司由日本知名設計師佐藤オオキ(Sato Oki)操刀,擔任建築與室內設計的顧問後,有了截然不同的面貌,充滿現代感的設計宛如化身成大型藝廊空間,一個個方塊打造的帷幕玻璃外觀,室內則以黑色方塊線條打造巨型裝置藝術,極具時尚設計感,Siam discovery同時引進大量男裝品牌,是一座男生也不會感到無聊的大型百貨公司。

Siam Discovery(Siam Discovery Facebook專頁)

地址:Rama I Rd, Khwaeng Pathum Wan, Khet Pathum Wan, Krung Thep Maha Nakhon, Bangkok 電話:+66(0)2-658-1000 時間:10:00~22:00

2. the EmQuartier

外觀就像是巨大千層派,層層疊上去的the EmQuartier百貨公司,不只外觀注目感十足內部裝潢也非常有特色,與其他百貨公司不太一樣,進來裏面你可以感受舒服的沁涼感,原來內部有着整棟貫穿的植栽瀑布,加上360度立體扭曲螢幕柱讓人不注意也難,5樓的露天空中花園更是一座祕密綠基地,除了網紅最愛的植栽外,在這裏你可以盡情瀏覽泰國設計品牌商品,曾被外媒評為「One of the best coffee shops in Bangkok」(曼谷最佳咖啡館)的「Roast Coffee & Eatery」的分店也坐落於此。

地址:693,695, Sukhumvit Rd, Khlong Tan Nuea, Watthana, Bangkok 電話:+66(0)2-269-1000 時間:10:00~22:00

3. Terminal 21

說到泰國的百貨公司就不能忘了他,Terminal 21 百貨公司以環遊世界的造型出名,地理位置方便加上腹地大,讓旅客很容易在此消磨一整天,各樓層都以不同國家為代表適合作為拍照景點,有地下巴黎、1樓日本、2樓英國、3樓中東、4樓和5樓舊金山主題,每一層洗手間,亦會依據不同的風格擁有不同的裝潢,而商品價格也都不貴很適合小資族來這裏血拼。

Terminal 21 百貨公司以環遊世界的造型出名,地理位置方便加上腹地大,讓旅客很容易在此消磨一整天。(Gettyimages/視覺中國)

地址:88 Sukhumvit Soi 19(Wattana) Sukhumvit Rd. North Klongtoei, Watthana, Bangkok 電話:+66(0)2-108-0888 時間:10:00~22:00

4. Siam Paragon

曼谷的Siam Paragon是泰國相當知名的貴婦百貨,白天看雖有點不起眼,但夜晚一到燈光打下,整棟玻璃帷幕隱約透出暈黃燈光看起來迷人極了!Siam Paragon佔地 300,000平方公尺,樓高十層,商場裏貼心提供室內購物專車,整棟不只有各式國際精品,一樓還可以看到超跑展示,踏進來就能感受到奢華的氛圍,想在泰國拍攝極具時尚感的寫真來這裏就沒錯了!而底下的暹羅海洋世界號稱東南亞最大水族館,可不能錯過。

地址: 991, Siam Paragon.Rama 1 Road, Pathumwan.Bangkok 10330(BTS SIAM站) 時間:10:00~22:00

5. Central Embassy

如果你酷愛時尚,對極簡設計有着濃厚的興趣,那 central-embassy 貴婦百貨會讓你驚艷不已!原來泰國也能擁有這麼質感且奢華的購物體驗,雖然泰國民族性喜愛花俏繽紛風格,但在這裏以全白的室內裝潢最為着名,抬頭往上看,一層一層堆疊的流線設計展現十足的摩登風格,喜愛現代演繹的旅客把他加入必逛清單吧!

地址:1031 Ploenchit Road Khwaeng Lumphini, Khet Pathum Wan, Krung Thep Maha Nakhon 10330 時間:10:00~22:00

【本文獲「前進東南亞」授權轉載。】