【曼谷購物】5大最潮人氣商場　極具藝術感！打卡掃貨一次過滿足

旅客總是跟不上泰國百貨公司好逛的程度～隨着時間在變，每間百貨公司都持續變化，美出新高度，這篇整理出五座百貨公司，即將前往曼谷的旅客一定要抽空到訪！

在泰國的行程絕對少不了百貨公司巡禮！（Gettyimages／視覺中國）

在泰國的行程絕對少不了百貨公司巡禮！涼爽的空間成為泰國民眾和旅客最消暑的樂園，而泰國百貨業者更是將百貨公司打造成各個獨具特色的打卡景點，裝潢和佈置都下足功夫，這裏就挑選五間超全泰國網美都在這打卡的熱門百貨公司，看IG洗版率就知道多熱門了！準備出發泰國的你們立刻加入行程清單吧。

1. Siam Discovery

Siam Discovery百貨公司由日本知名設計師佐藤オオキ（Sato Oki）操刀，擔任建築與室內設計的顧問後，有了截然不同的面貌，充滿現代感的設計宛如化身成大型藝廊空間，一個個方塊打造的帷幕玻璃外觀，室內則以黑色方塊線條打造巨型裝置藝術，極具時尚設計感，Siam discovery同時引進大量男裝品牌，是一座男生也不會感到無聊的大型百貨公司。

Siam Discovery（Siam Discovery Facebook專頁）

地址：Rama I Rd, Khwaeng Pathum Wan, Khet Pathum Wan, Krung Thep Maha Nakhon, Bangkok 電話：+66（0）2-658-1000 時間：10：00～22：00

2. the EmQuartier

外觀就像是巨大千層派，層層疊上去的the EmQuartier百貨公司，不只外觀注目感十足內部裝潢也非常有特色，與其他百貨公司不太一樣，進來裏面你可以感受舒服的沁涼感，原來內部有着整棟貫穿的植栽瀑布，加上360度立體扭曲螢幕柱讓人不注意也難，5樓的露天空中花園更是一座祕密綠基地，除了網紅最愛的植栽外，在這裏你可以盡情瀏覽泰國設計品牌商品，曾被外媒評為「One of the best coffee shops in Bangkok」（曼谷最佳咖啡館）的「Roast Coffee ＆ Eatery」的分店也坐落於此。

地址：693,695, Sukhumvit Rd, Khlong Tan Nuea, Watthana, Bangkok 電話：+66（0）2-269-1000 時間：10：00～22：00

3. Terminal 21

說到泰國的百貨公司就不能忘了他，Terminal 21 百貨公司以環遊世界的造型出名，地理位置方便加上腹地大，讓旅客很容易在此消磨一整天，各樓層都以不同國家為代表適合作為拍照景點，有地下巴黎、1樓日本、2樓英國、3樓中東、4樓和5樓舊金山主題，每一層洗手間，亦會依據不同的風格擁有不同的裝潢，而商品價格也都不貴很適合小資族來這裏血拼。

Terminal 21 百貨公司以環遊世界的造型出名，地理位置方便加上腹地大，讓旅客很容易在此消磨一整天。（Gettyimages／視覺中國）

地址：88 Sukhumvit Soi 19（Wattana） Sukhumvit Rd. North Klongtoei, Watthana, Bangkok 電話：+66（0）2-108-0888 時間：10：00～22：00

4. Siam Paragon

曼谷的Siam Paragon是泰國相當知名的貴婦百貨，白天看雖有點不起眼，但夜晚一到燈光打下，整棟玻璃帷幕隱約透出暈黃燈光看起來迷人極了！Siam Paragon佔地 300,000平方公尺，樓高十層，商場裏貼心提供室內購物專車，整棟不只有各式國際精品，一樓還可以看到超跑展示，踏進來就能感受到奢華的氛圍，想在泰國拍攝極具時尚感的寫真來這裏就沒錯了！而底下的暹羅海洋世界號稱東南亞最大水族館，可不能錯過。

地址： 991, Siam Paragon.Rama 1 Road, Pathumwan.Bangkok 10330（BTS SIAM站） 時間：10：00～22：00

5. Central Embassy

如果你酷愛時尚，對極簡設計有着濃厚的興趣，那 central-embassy 貴婦百貨會讓你驚艷不已！原來泰國也能擁有這麼質感且奢華的購物體驗，雖然泰國民族性喜愛花俏繽紛風格，但在這裏以全白的室內裝潢最為着名，抬頭往上看，一層一層堆疊的流線設計展現十足的摩登風格，喜愛現代演繹的旅客把他加入必逛清單吧！

地址：1031 Ploenchit Road Khwaeng Lumphini, Khet Pathum Wan, Krung Thep Maha Nakhon 10330 時間：10：00～22：00

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