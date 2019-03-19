【新加坡美食】最平廿蚊有交易！十大地鐵平民美食小店、Cafe推介

我們都知道新加坡物價高的嚇人，如果旅遊到新加坡，餐餐都吃餐廳絕對吃不消，這裡就要分享地鐵周邊的平民美食，有些攤販只要3-5新幣（約17至30港幣）就可以吃得到地道新加坡料理！絕對是旅遊新加坡前必看的一篇。

928 Yishun Laksa

新加坡人大讚最好吃的新加坡叻沙小吃攤就在這！湯汁味道鮮美不油膩，除了蝦和魚餅外還會加上蛋和蟹肉棒，不只增加口感湯頭也更鮮甜美味。

地址：Yishun Central 1, #01-155, 760928 交通：地鐵紅線義順站 營業時間：08:30am-07:00pm 周日休息 電話：9731 9586

Newton Food Center

Newton Food Center 美食區最著名的就是什麼都有什麼都吃的到！可以看到各種賣海鮮的攤販或是福建麵的小店，甚至是辣椒炒螃蟹都找得到！

地址：Newton 交通：地鐵紅線紐頓站 營業時間：12:00pm-02:00am

Jai Thai Restaurant

新加坡最有名的泰國連鎖餐廳以道地的泰國菜聞名，目前在新加坡有六家店，這裡是總店，味道據說也是最好，喜歡泰國菜的人不要錯過！

地址：7 Clover Way, Singapore 579080 交通：地鐵黃線瑪麗蒙站 營業時間：周一至周四 11:00am-03:00pm, 06:00pm-09:00pm 周五至周日 11:00am-03:00pm, 06:00pm-10:00pm 電話： 6258 0228

Big Mama Korean Restaurant

這是一家道地的韓國料理店，裝潢平實沒有太多特色，卻深受住新加坡韓國人的喜愛，如果與韓國友人來到新加坡帶他們來這裡感受家鄉味。

地址：2 Kim Tian Rd, 169244 交通：地鐵綠線中峇魯站 營業時間：11:30am-03:00pm, 05:30pm-11:00pm 電話：6270 7704

Tai Hwa Pork Noodles

看到長長的排隊人潮就知道到了！看似不起眼的外觀其實這家店可是榮獲米其林一星的平民美食！它的豬肉麵有豬肝、碎豬肉、雲吞、炸魚片，這麼多料一碗只要6新幣非常平價！來到絕對要來試試。

地址：466 Crawford Ln, #01-12, Singapore 190466 交通：地鐵綠線勞明達站 營業時間：09:30am-09:00pm

The Tea Paty Café

這裡是新加坡學生最愛，舒適的裝潢加上閱讀不完的雜誌還可以讓你玩桌遊，也難怪學生都在這賴一整天不想走，這裡提供意大利麵及披薩等歐式餐點，甜點則有胡蘿蔔蛋糕和藍莓起司都是店內推薦。

地址：805 Bukit Timah Rd, Singapore 279883 交通：地鐵藍線第六大道站 營業時間：周日至周四 11:30am-11:30pm 周五周六 11:30am – 1:30pm 電話： 6462 3563

Atlas Coffeehouse

這個咖啡廳就在新加坡植物園的附近，如果有安排附近的景點可以來這裡坐下放鬆，吃下他們店內的招牌特色鬆餅，另外還有不錯的鹹食主餐也可以品嚐。

地址：6 Duke's Rd, Singapore 268886 交通：地鐵黃線植物園站 營業時間：08:00am – 07:00pm（周一休息） 電話：6314 2674

Brunches Café

復古感和舒適是這家咖啡廳的特色，室內擺放著許多店家收藏的老物件，還有一台吸睛的古董車！如果喜歡都可以開口詢問都能購買，這裡推薦品嚐熔岩蛋糕，主食則大約在16新幣左右。

地址：96 Rangoon Road, 218381 交通：地鐵紫線花拉公園站 營業時間：工作日11:00am-10:00pm周二休息 周末10:00am-10:00pm 電話：8685 8488

Lola's Café

這是在新加坡非常有名氣的咖啡廳，提供多樣美式餐點，其中松露薯條和辣雞翼是招牌，適合與親朋友好有在這坐上一整天，另外也推薦朱古力蛋撻，是店內的熱銷甜點。

地址：5 Simon Rd, Singapore 545893 交通：地鐵紫線高文站 營業時間：周日至周四10:00am-11:30pm 周一休息 周五 周六 10:00am-12:00am 電話：6284 0349

HillV2

不想曬太陽，那你可以來到這個購物中心，裡面有許多不錯的餐廳，有港澳料理的Joyden餐廳，也有提供意大利麵的iO Italian Osteria ，另外紐約著名的DEAN & DELUCA早午餐這裡也找得到，吃不慣東南亞料理，這裏的各國美食都很值得嘗試。

地址：4 Hillview Rise, Singapore 667979 交通：地鐵藍線山景站 營業時間：10:00am-10:00pm 電話：6593 3274

【本文獲「前進東南亞」授權轉載。】