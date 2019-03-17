【泰國機場】泰國政府下禁煙令　6大機場全面禁煙罰款逾千

自2017年底，泰國政府規定全國20處海灘禁止吸煙，其中芭提雅內的交通工具及車站也實施禁煙。原來自2019年2月3日起泰國機場管理公司（AOT）公布轄下6座機場已全面實施禁煙，違規者仲會被罰款，煙民們外遊泰國時要注意！

自2019年2月3日起，泰國政府宣佈6大機場全面禁止吸煙，吸煙房和吸煙區也隨之消失。（圖片來源：互聯網）

泰國6大機場禁煙 曼谷、布吉、清邁機場有份

泰國機場管理公司轄下共有6座機場遍佈全泰國，包括：曼谷素瓦那普（Suvarnabhumi）、曼谷廊曼（Don Mueang）、布吉（Phuket）、清邁（Chiang Mai）、合艾（Hat Yai）以及清萊的美發弄（Mae Fah Luang）機場。

以後煙民不能在這幾個泰國機場找到吸煙房或吸煙區，因為原本機場辦公大樓及乘客候機大樓的吸煙區已經消失，所有煙灰缸垃圾筒等都已搬走。

▼按圖看泰個6個禁煙機場相片：

曼谷素瓦那普機場（Suvarnabhumi），通稱「曼谷新機場」，現已不能在機場大樓範圍內的吸煙房吸煙。（圖片來源：nurdiahsulistiyani@IG）

曼谷素瓦那普（Suvarnabhumi）機場大樓範圍平面圖，圖上有吸煙房或吸煙區的紅色標誌已不復再。（圖片來源：機場官方網站）

曼谷素瓦那普（Suvarnabhumi）機場大樓1樓範圍平面圖，同樣已不設吸煙房或吸煙區。（圖片來源：機場官方網站）

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違者最高罪款5,000泰銖

故此，自2019年2月3日起，一旦發現有人在這6個機場辦公大樓和候機大樓內吸煙，違者最高罰款5,000泰銖（約1,240港元）！

而泰國機場管理局對於一眾煙民的需要，將會另有安排，局方正研究在機場客運大樓外設置新的吸煙區。乘客可以向機場服務台詢問設置吸煙區的最新地點，或撥打熱線1722查詢詳情。