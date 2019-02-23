【北海道．網走紋別】鄂霍次克海坐破冰船睇流冰　探野生海牛海豹

北海道流冰 比往年更早來到，出發到北海道要玩什麼？衣服要怎麼穿？一篇看明白！以往季節是大概2月至3月，位於日本東北部的鄂霍次克海就能看到流冰，今年則提早了幾天。如果運氣好的的話，可以看到海牛、海豹和海鷗等野生動物。 需要注意的是，這些地方因為緯度高，平均氣溫都在攝氏負十度或是更冷，而且乘破冰船的時候會站在甲板上，所以一定要準備好防雪保暖的禦寒衣物。

要到北海道的朋友一定要試試乘破冰船看流冰！（Gettyimages／視覺中國）

流冰怎麼看？

要到北海道的朋友一定要試試乘破冰船看流冰！通常只能在北極圈或南極圈的海面上才可以看到流冰，但每年的一月到三月，西伯利亞的流冰會隨著海流一路南下，所以在北海道也有機會看到。

要到鄂霍次克海上看流冰可以從北海道的網走和紋別這兩個地方出發，這兩地的港口都有提供載旅客出海看流冰的觀光冰船，分別是極光號AROURA和 Garinko 號II。相信大家對於網走、紋別的交通方式和破冰船如何購票都很陌生，所以特別幫大家整理了一個詳細的比較表格。

相信大家對於網走、紋別的交通方式和破冰船如何購票都很陌生，所以特別幫大家整理了一個詳細的比較表格。（KKday提供）

1. 網走——流冰觀光破冰船Aurora

「Aurora」破冰船擁有與南極觀測船相同結構，是世界上首架以觀光為目的破冰船，氣勢強大能輕鬆破冰而行。除了欣賞壯麗的流冰，航海的另一個目的則是與海豹、虎頭海鵰等居住在鄂霍次海的動物朋友見面，能充分體驗感受北國之海的美麗。

網走位於北緯 44 度，鄂霍次克沿岸是大海凍結的南限。這裡是南、北極圈以外，唯一能看到流冰的地方。每年冬季，西伯利亞的流冰會隨海流南下，隨著流冰時期的來到，海牛、海豹等的海獸類和鳥類也會出來拋頭露面。乘坐網走流冰觀光船，你可以欣賞壯麗的流冰景致，是冬季來北海道不可錯過的精彩體驗！

乘坐網走流冰觀光船，你可以欣賞壯麗的流冰景致，是冬季來北海道不可錯過的精彩體驗！​（點圖瀏覽）↓↓↓

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2. 紋別——流冰破冰船Garinko 號 Ⅱ

第二代的流冰破冰船「GARINKO 號Ⅱ」客艙裡配有冷暖氣，還有自動販賣機和小賣店。GARINKO 號Ⅱ 用船前方的破冰鑽來破冰，一開始冰比較薄，行駛也會比較輕鬆。出到大海，冰的厚度可以達到60厘米左右，破冰時GARINKO號 II 都會大幅擺動，有機會坐在船艙也可以感覺得到振動，巡航時間大約60分鐘。

另外「第57屆紋別流冰祭典」將會在2019年2月8日（週五）～2月11日（週一，國定假日）於紋別市海洋公園舉行！免費入場，有機會可以去看一下哦！

出到大海，冰的厚度可以達到60厘米左右，破冰時GARINKO號 II 都會大幅擺動，有機會坐在船艙也可以感覺得到振動（點圖瀏覽）↓↓↓

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滑雪要去邊？

二世谷山莊滑雪場

降雪量排名世界第三，擁有極好的松雪和粉雪，是滑雪愛好者的聖地。豐富的降雪量像棉花糖一樣，讓人仿佛漂浮在雪上一樣。各種滑雪道更是讓人樂而忘返，可遠眺雄壯羊蹄山，盡情享受至高無上的粉雪樂趣。

降雪量排名世界第三是滑雪愛好者的聖地（點圖瀏覽）↓↓↓

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富良野滑雪場

是北海道三大滑雪場之一，亦是日本票選前十大滑雪場，從雪場可以遠眺富良野岳及十勝岳。雪場分為 2 大區域，分別是富良野區、北之峰區。兩區雪道都屬於狹長型，有 23 條雪道、10 座纜車。從山底至山頂（北之峰區），1 部大型纜車可以搭載 101 人，其餘都為 2 – 4 人纜車為主。

從富良野滑雪場可以遠眺富良野岳及十勝岳（點圖瀏覽）↓↓↓

札幌國際滑雪場

位於定山溪溫泉街附近的山區。距離札幌市約 60 分鐘車程，交通十分便利，也是札幌地區規模最大的滑雪場。以接近野雪感覺的山地林間滑雪為特色，雪道最高處海拔可達 1100 米。按照坡度、長度和寬度分為五條雪道，其中最長的雪道為面向初級的林間雪道，全長可達 3600 米。即使是初級雪道，難度仍然達到甚至超過了很多滑雪場的中級雪道。

札幌國際滑雪場以接近野雪感覺的山地林間滑雪為特色，雪道最高處海拔可達 1100 米。（點圖瀏覽）↓↓↓

出發前需知

天氣

北海道寒冬十一月就到，由十一月至二月，平均溫度都在零度以下。幾乎每天都會下雪，1月下旬至2月上旬的積雪量最厚，平均氣溫大概只有 -4℃。

小提醒：日本的海測降雪量多，而鄂霍次克海側偶爾會有暴風雪。而冬季的日照時間長，放晴的日子也比較多，可能可以看到晴天下雪的奇景！

北海道寒冬十一月就到，由十一月至二月，平均溫度都在零度以下。（Gettyimages／視覺中國）

穿搭

除了要帶上你的發熱衣、羽絨、大衣、厚襪褲等基本裝備，記緊一定要攜帶手套、毛帽或是厚的連帽大衣！另外，因為北海道下的都是比較輕盈乾爽的粉雪，所以可以用毛帽取代雨傘，進入室內再把身上的雪撥走就好。

除了要帶上你的發熱衣、羽絨、大衣、厚襪褲等基本裝備，記緊一定要攜帶手套、毛帽或是厚的連帽大衣！（Gettyimages／視覺中國）

【本文獲「KKday」授權轉載。】