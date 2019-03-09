【2019日本櫻花】粉紅來襲準備出血！日本春季櫻花限定商品大曬冷

重視季節感的日本人當然不會錯過一年一度的櫻花盛事了！各家品牌無不推出季節限定商品，一旦錯過了就變成絕版商品了！這個時候千萬不要猶豫，「買錯東西你只會遺憾3分鐘，錯過東西你會遺憾3年！」。 這篇文章嚴選限定商品，例如立頓推出的櫻花茶包以及聯名限定商店的珍珠奶茶等，還有FANCL和蜷川實花聯名推出限定包裝的洗卸商品等，全都是好入手的周邊商品，從手信如Kitkat朱克力餅乾到香氛入浴劑，還有為春天受損髮質推出的櫻花洗護系列通通在這裡！

1. 在生活中添加春天的氣息 —— 櫻花飄旋轉磁力貼

「櫻花飄旋轉磁力貼」是最近人氣的春天治癒小物，一共有3種顏色，分別是代表「河津櫻」、「染井吉野櫻」、「白櫻」這3種櫻花，可以黏在金屬上，例如鐵門或是冰箱上，當有微風吹過，櫻花飄旋轉磁力貼就會跟著旋轉，相當的療癒！象徵冬天已經LET IT GO，為你的生活中添加一絲春天的粉紅氣息，感受這小物的小小浪漫吧！

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Kaze guru ma 桜 / カゼグルマ 桜 ■官網 ：https://koncent.jp/?pid=139172829 ■發售期間：2019年1月22日起「KITTE marunouchi」及網上商店開賣 ■參考價格：1個600円（不含稅）（約港幣$42）／3個1,500円（不含稅）（約港幣$106） ■尺寸：約W33.5×D24×H33.5mm

2. 粉紅旋風襲來！Disney迪士尼櫻花限定系列

「Disney迪士尼櫻花限定系列」出了許多種迪士尼角色的周邊商品，例如「玩偶」、「雨傘」、「手機殻」、「隨手杯」等，而這些商品的共同特徵，就是滿滿的粉紅色！讓人忍不住想唱川島茉樹代的「PINKU、PINKU我的最愛」，上述的商品都會幫你把圖片跟價錢貼出來，趕快趁著這波粉紅旋風去日本的迪士尼商店購入這些可愛的小東西吧！

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Disney迪士尼櫻花限定系列 ■官網：https://store.disney.co.jp/c/c5606/ ■發售期間：2019年1月29日網上商店先行發售，2月1日起實體店面開賣

3. 圍繞在春天的粉紅芬芳裡吧 —— SAKURA BLOOMING櫻花香氛系列

SAKURA BLOOMING櫻花香氛系列有護手霜、室內香薰、洗手液、香皂等充滿櫻花香味的產品。

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SAKURA BLOOMING櫻花香氛系列 ■官網 ：http://www.gpp-shop.com/shop/c/c4135/ ■發售期間：GPP網上商店現已開賣

4. 每年春天都要收集一次 —— 可口可樂櫻花限定Slim Bottle曲線瓶

「可口可樂櫻花限定Slim Bottle曲線瓶」是每年可口可樂都必搶必收集的限定款式！ 櫻花花瓣紛飛的意象表現出日本獨有的季節感，由2017初次登場後就受到歡迎，粉嫩嫩的瓶身就算是自己收集或買伴手禮送人也很適合喔！ 有朋友在日本旅行的話就叫他幫忙入手吧！

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可口可樂櫻花限定Slim Bottle曲線瓶 ■官網：https://www.cocacola.jp/ ■發售期間：2019年1月21日起 全國超市、便利店、伴手禮商店有售 ■參考價格：250ml／125円（不含稅）（約港幣$9）

5. 遊日必備伴手禮 —— 櫻花抹茶KITKAT巧克力

「櫻花抹茶KITKAT巧克力」是大家都相當熟悉的遊日必買伴手禮之一，KITKAT巧克力口味之多種，相信大家都會有選擇障礙吧？這次推薦你超應景的櫻花抹茶口味，不是限定口味，時常可以看到它的身影，但是在春天櫻花季時，就想帶個幾包回去，延續櫻花季的浪漫氛圍，送禮自用兩相宜，價錢也是不會心痛的好入手價格，不妨參考一下吧！

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櫻花抹茶KITKAT巧克力 ■官網 ：https://nestle.jp/brand/kit/product/airport/03.php ■發售期間：成田機場、關西機場伴手禮商店，全國部分市內超市有賣 ■參考價格：1個150円（不含稅）（約港幣$10）

6. 讓你滿面春風的限定版 —— Utena佑天蘭黃金果凍面膜櫻花限定版

「Utena佑天蘭 黃金果凍面膜 櫻花限定版」萃取櫻花中的成分，例如從染井吉野櫻的葉子與西洋實櫻的果實中萃取精華，加入面膜裡，具有保濕以及滋潤的功能，讓你的肌膚在寒冬過後也能保有水噹噹的咕溜好觸感，敷在臉上除了保養作用外，更能時不時的聞到櫻花香氣，添加你在敷臉的享受，這可是只有這時候才買的到的限定品喔！

「Utena佑天蘭 黃金果凍面膜 櫻花限定版」萃取櫻花中的成分，從染井吉野櫻的葉子與西洋實櫻的果實中萃取精華，加入面膜裡，具有保濕以及滋潤的功能。（Utena）

プレミアムプレサ ゴールデンジュレマスク 桜 ■官網：http://www.utena.co.jp/premium-puresa/ ■發售期間：2019年1月21日起 數量限定發售 ■參考價格：700円（不含稅）x 3塊（約港幣$50）

7. 除了限定茶包也推出聯名限定店 —— Lipton立頓櫻花茶包

「Lipton立頓櫻花茶包」是每年都大受好評的限定茶包，可以說喜愛立頓茶包的人，一年就是在等這次！添加櫻花香氣的茶包，讓你在春天的這段時間裡能感受到，日本人重視季節感的那份堅持，都在這時候來到日本了，不買你絕對會扼腕！另外在這段時間來到日本，可以到訪「Lipton×FLOWERS BY NAKED 期間茶飲限定店」，然後來品嘗一下櫻花季限定的「さくら タピオカ・ロイヤルミルクティー（櫻花珍珠奶茶）」和「さくら スパークリングカクテル（櫻花閃閃發光的雞尾酒）」吧！

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Lipton×FLOWERS BY NAKED 期間茶飲限定店 ■活動官網：https://brand.lipton.jp/leaf/flowers/ ■舉行期間：2019年1月29日～3月3日 ■地址：日本橋三井ホール COREDO 室町1・5F ■FLOWERS BY NAKED官網看入場券資訊

8. Lipton立頓2019限定版櫻花奶茶

日本人真的是咧…怎麼連喝個茶都這樣夢幻啦！Lipton於2019年2月19日於沖繩以外全日本推出這個春天限定的櫻花奶茶，從外表看來就充滿少女心，粉紅色包裝就是感覺得到季節感啊（撒花） 就算看不到櫻花飛舞，在春天喝著櫻花奶茶也是很幸福啊～

全日本推出這個春天限定的櫻花奶茶，從外表看來就充滿少女心，粉紅色包裝就是感覺得到季節感。（Lipton Japan）

リプトン さくらミルクティー ■售賣期間：2019年2月19日～春天為止 ■容量：500ml ■價格： 135円(不含稅) （約港幣$10）

9. 風靡日本的洗護系列櫻花限定版 —— BOTANIST 初櫻、夜櫻、葉櫻、滿開櫻花洗護系列

「BOTANIST 初櫻、夜櫻、葉櫻、滿開櫻花洗護系列」是一款專門為春天受損的頭髮所推出的洗護系列，一樣是春天限定推出，這時間來到日本不買可惜啊！在春天時常受到花粉、紫外線、以及早晚溫差大的損害，這時使用BOTANIST櫻花系列，添加了許多不同櫻花的花種和部位萃取天然成分，這些成分都有保濕的功效，讓你的髮絲猶如春風輕撫過般的柔嫩！

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■官網 ：https://botanistofficial.com/ ■發售期間：2019年2月1日起於BOTANIST Tokyo表參道旗艦店有售，2月7日起全日本大型藥妝店有售

10. 文具雜貨迷千萬別錯過 —— LOFT 2019春天限定櫻花雜貨

「LOFT 2019春天限定櫻花雜貨」是愛好文具及雜貨的朋友們，來日本必去的連鎖店！此時LOFT都會在春天推出限定商品，例如「WAO! POP ひとひらシリーズ さくら（WAO! POP一片一枚櫻花系列）」1,296円（約港幣$92），打開卡片的瞬間迸出一棵盛開的櫻花樹以及飄落的花瓣，相當應景！「オーガニックコットンラージハンカチ（有機棉大手帕）」(新藤)1,944円（約港幣$138），手帕上印滿充滿春天氣息的美麗櫻花，拿來當伴手禮或收集自用準沒錯！

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LOFT 2019春天限定櫻花雜貨 ■官網：https://www.loft.co.jp/

11. 與花花藝術家的聯名保養品 —— FANCL x 蜷川實花M/mika ninagawa限定聯名保養品

「FANCL x 蜷川實花M/mika ninagawa限定聯名保養品」喜歡無添加防腐劑的FANCL兼 蜷川實花粉絲趕快買起來！FANCL將旗下的熱門商品如「洗顏粉」、「溫和潔淨油」、「卸妝油」的外包裝都換成攝影師蜷川實花的櫻花作品樣式，忠實粉絲千萬不要錯過這系列的聯名商品，除了實用外，還多了一份收藏價值，這時候去買，真的是買到賺到阿！

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FANCL x 蜷川實花M/mika ninagawa限定聯名保養品 ■發售期間：2019年1月22日起「KITTE marunouchi」及網上商店開賣 ■參考價格：1個600円（不含稅）（約港幣$42）／3個1,500円（不含稅）（約港幣$106）

12. 猶如現代女性般花開限定品牌 —— SAKURA BLAN°C身體乳液系列

「SAKURA BLAN°C身體乳液系列」是日本化妝保養品公司推出的春天限定品牌，為了滿足日本女性追求大人感的可愛魅力，推出了夢幻的「身體乳液」、「護甲油」、「噴霧」等系列商品，讓妳由內而外，時時刻刻充滿春天的粉紅色泡泡！這可是一年一度才會推出的品牌，錯過了就沒有了！來到日本不妨將系列商品都囊括下來吧！

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SAKURA BLAN°C身體乳液系列 ■官網 ：http://www.cosme-style.co.jp/sakurablanc.html ■發售期間：2018年12月26日起開賣

13. 花開天晴的溫柔印象香氛 —— Samourai Woman Sakura Pink櫻花香水

「Samourai Woman Sakura Pink櫻花香水」是一款將日本女性的魅力具象化的香水，香味的誕生是取自於，在晴朗天空下，櫻花綻放的印象，瓶身是淡粉色配上櫻花花瓣，希望噴上去後，能像春天櫻花隨風搖曳，讓人感受到溫柔的幸福感，遇到每件事都能微笑應對，堅強中帶著一絲的柔弱，是現代女性的新印象，來日本千萬別錯過這款限定香水！

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Samourai Woman Sakura Pink櫻花香水 ■發售期間：2019年1月23日開賣(網上商店、Amazon、樂天及部分藥妝店有售) ■參考價格：40mL ¥6,000（不含稅）（約港幣$426）

14. 數量限定發售不可錯過 —— 資生堂ELIXIR櫻花睡眠面膜

「資生堂ELIXIR櫻花睡眠面膜」是限定香味，添加了骨膠原以及其他萃取精華和美容液，晚上敷著睡覺，隔天帶給你晶瑩剔透的好膚質，由內而外綻放出美麗的水玉光，讓你忍不住一直望著撫摸著你尚未化妝的素肌！而且這款是數量限定發售，既然都在春天來日本了，錯過不是太可惜了嗎？

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資生堂ELIXIR櫻花睡眠面膜 ■官網 ：https://www.shiseidogroup.jp/news/detail.html?n=00000000002583&rt_pr=trc75 ■發售期間：2019年1月21日起開賣

15. 櫻花妹新寵有機品牌 —— &honey 櫻花蜂蜜保濕美容護髮系列

「&honey 櫻花蜂蜜保濕美容護髮系列」是最近的有機新品牌，主打保濕，有效對抗乾燥的髮絲，在春天推出使用國產染井吉野櫻的成分，呈現春天印象般的淡粉色，包裝也是採用人氣插畫家「ホラグチカヨ（kayohoraguchi）」的插畫作品，在2019年1月18日起限量發售中，喜歡有機品牌的朋友們，來到日本就來入手一下這春天限定的商品吧！

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&honey 櫻花蜂蜜保濕美容護髮系列 ■官網 ：https://www.and-honey.com/ ■發售期間：2019年1月18日起開賣

【本文獲「Compathy Magazine」授權轉載，繼續閱讀原文：【日本櫻花季】春天必買限定櫻花商品，錯過了就算等明年一樣買不到！(持續更新)】