【韓國購物】Daiso春季櫻花系列！少女心粉紅家品飾物₩5000有找

韓國大創迎接櫻花季，推出百款浪漫櫻花商品，女孩們趕快準備好購物籃，準備開買啦！韓國大創在2月15日宣布推出全新一季的春季櫻花系列商品「Bom Bom Series」，商品包括了保溫瓶、水杯、彩妝刷具、文具等，比起去年更加多樣化，而且價格也都不貴，落在韓幣1,000~5,000元 （約港幣7~35元），CP值超級高啊！

一起來看看韓國大創究竟推出哪些令人心動的浪漫櫻花商品吧！GO～

1. 杯、碟

韓國大創這一季的杯子除了櫻花馬克杯與長型玻璃杯外，也推出了印有櫻花圖案的燒酒杯 （2入 / 韓幣1,000元，約港幣7元） 與啤酒杯（韓幣2,000元，約港幣14元），超適合愛喝燒酒與啤酒的韓國人買回家相約朋友一起小酌啊！

另外還有櫻花造型的瓷盤，價格根據尺寸大小從韓幣1,000至3,000元不等 （約港幣7至21元），以及韓幣3,000至5,000元 （約港幣21至35元） 價格非常便宜的冷水瓶、保溫杯、吸管杯等水瓶，而愛做飯的女孩，也可以一起將韓幣5,000元 （約港幣幣35元）的圍裙帶回家。

▼▼便宜又可愛，喜歡小酌一杯的朋友不要錯過！（按圖放大）▼▼

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2. 野餐

櫻花季當然是要三五好友相揪去賞櫻，野餐用品就絕對不可缺少啊！貼心的韓國大創從野餐墊韓幣5,000元（約港幣35元）、野餐桌韓幣3,000元（約港幣21元）、櫻花造型紙盤韓幣1,000元（10入/ 港幣7元)、便當盒韓幣3,000元（約港幣21元）等，通通幫你備妥妥啦！

▼▼春季賞櫻必備櫻花造型野餐系列（按圖放大）▼▼▼

3. 電子配件、文具

除了杯盤、野餐商品，韓國大創在3C、文具方面也推出了數樣商品，造型超萌超可愛的櫻花充電線韓幣3,000元（約港幣21元)、閃亮亮手機殼、滑鼠桌墊韓幣5,000元（約港幣35元）還有寫手帳必備紙膠與便利貼韓幣1,000元（約港幣7元)，文具控是否準備全包了呢？

▼▼超萌櫻花商品文具控的天堂！（按圖放大）▼▼​

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4. 化妝袋、化妝掃、飾物

愛化妝的女孩，韓國大創這次也推出了超生火，美到不行的化妝包與刷具，價格落在韓幣1,000至3,000元（約港幣7至21元），經濟又實惠，一想到每天可以用這些好看的刷具化妝，心情就覺得很愉悅呢！

飾品類同樣也是以櫻花為主題，作成項鍊、耳環後，看起來又更加唯美夢幻呢！而飾品價格從韓幣1,000至3,000元（約港幣7至21元），只要用銅板價就能幫自己的造型加分。

▼▼化妝和飾品類，適合愛美的你（按圖放大）▼▼

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5. 生活雜貨

最後則是生活雜貨類商品，像是襪子、雨傘、雨衣、浴簾與 LED燈等，通通都只要韓幣1,000至5,000元 （約港幣7至35元）。

▼▼櫻花系列生活用品也充滿少女心呢！（按圖放大）▼▼

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韓國大創這一季的櫻花商品真的是又多又便宜！女孩們都看好要買什麼了嗎？動作稍慢可能就買不到了啊！

【本文獲「Kpopn」授權轉載，原文：女孩們購物籃準備好！韓國大創迎接櫻花季，推出多款浪漫櫻花商品​】