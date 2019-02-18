【名古屋必玩】開幕日期落實！童星點心麵主題樂園7大必玩打卡位

陪伴8、90後成長的童星點心麵，是不少人的兒時童年回億！官方去年已宣佈將於2019年夏天、在三重縣開設童星點心麵主題樂園，日前終於發佈最新消息，主題樂園「OYATSU TOWN」將於7月20日開幕，場內更設有多個精彩娛樂設施及打卡位，相信大人小朋友都會玩到唔捨得走！

超大！佔地4000平方公尺

日本以零食為主題的博物館多不勝數，廣為人熟悉的有日清杯麵博物館及新橫濱拉麵博物館！為慶祝創業70周年，童星點心麵Oyatsu Company去年就宣佈斥資25億日圓興建主題樂園及工場，樂園總建築面積約4000平方公尺，相信甫開幕必定成為日本中部大熱景點之一。

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官方最新公佈主題樂園將於今夏7月20日開幕。（圖片來源：oyatsu官方網站）

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室內遊樂場 玩到腳仔軟

品牌經典吉祥物「ベイちゃん」公仔早於2016年退休，星二代由「ホシオくん」（Hoshio君）接棒，整個樂園更不乏Hoshio君巨型嘜頭，園區集「遊樂」、「學習」及「創造」3大元素於一身，除了設品牌歷史博物館，更設室內遊樂場如8米高滑梯及室內型運動設施，好玩度爆燈，小朋友分分鐘尖叫到失聲。

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跟日清杯麵博物館一樣，入場人士可自製專屬包裝！（圖片來源：oyatsu官方網站）

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名古屋出發更方便！

園區位於日本中部三重縣，官方網頁顯示從大阪或名古屋出發亦可，前者自駕約須2小時車程，乘搭新幹線到名古屋再轉近鐵名古屋線抵達樂園則需3小時，故從大阪出發的話，不妨預留2日或以上時間，亦可考慮從名古屋離開回港；若然從名古屋出發的話更方便！

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Oyatsu Town

地址：三重縣津市森町2234-1

票價：成人 700日圓（約49港元）；小童 450日圓（約32港元）

網址：http://oyatsu.town/

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