【香港露營用品】首個大型戶外露營祭　入長洲逛手作市集、工作坊

踏入春天回暖，又是露營好日子，今年春分3月23-24日長洲有個盛大露營Party「BE A CAMPER！春分露營體驗祭」 ，舉辦單位Camperism集合多個由本地及亞洲露營品牌擺檔的戶外市集，請來日本戶外生活達人「長野修平」前來開辦的工作坊及分享會，又有兒童戶外體驗區等等，當然少不了可以讓參加者渡過一晚的露營地方，無論大人或小朋友都可以盡情玩一晚！

今次的大型戶外露營祭在長洲「西園特色露營歷奇樂園」舉行，一直是排名甚高的收費露營地，設施新淨、環境又衛生。（圖片來源：Be A Camper！春分露營體驗祭2019@FB）

日本、台灣、香港露營達人雲集 可住半日營或全日營

今年長洲忙著慶祝春天，舉辦了「BE A CAMPER! 春分露營體驗祭」，主辦單位「Camperism」選址長洲西灣的「西園 – 特色露營歷奇樂園」舉行這場盛大露營祭，在兩日一夜的戶外露營體驗祭中將有不同活動，如戶外市集、工作坊、海外露營達人分享、特色餐飲及兒童戶外體驗等等，一家大細都啱玩。除了香港本地戶外露營品牌外，更衝出香港找來亞洲品牌加入，包括日本品牌「Chums」及「Belmont」、台灣品牌「Black Design」、中國品牌「自由之魂」等等。

「BE A CAMPER! 春分露營體驗祭」設有日營門票及露營門票，票價分3 類，日營門票（1日通行證） 、日營門票（2日通行證） 、 露營門票（2日1夜） ，讓參加者可以由天光玩到天黑！

長野修平是來自日本的山野料理專家，也是一位自然工藝創作者 ，今次來港會舉辦分享會與香港營友交流。（圖片來源：長野修平@FB）

日本露營達人 分享山野料理與手作樂趣

這次露營祭規模是前所未有咁大型，跟請來重量級露營達人「長野修平」先生來到長洲與營友交流，他會親身教授手作餐具工作坊，利用自然物料創作手工藝品。

長野修平先生在1962 年出生於北海道，從小就在山菜餐廳中長大，煮得一手美味的山野料理。他亦是個山野工藝家，能用各種大自然材料製作生活道具 ，實踐山里生活 。原來在2014年上映的真人版「 魔女宅急便 」，場景中許多道具或家具也是出自於長野先生之手，有幸跟他在長洲學整餐具非常值得！

而除了長野先生外，台灣著名露營祭 Camp De Amigo 主辦人也會來到現場分享海外露營特色。

有營友會帶奸夫一齊去露營嗎？（圖片來源：Be A Camper！春分露營體驗祭2019@FB）

提倡環保 兒童戶外遊樂區

主辦單位Camperism有望祭典能提倡環保，故此找來「GreenLation 綠農計劃」一齊建立兒童戶外體驗區，還有Upcycling（升級再造）工作坊宣揚環保訊息。

記得，今次活動餐飲不會提供任何餐具，請自備餐具（如碗、杯、叉匙等），或可以於購票時租用「We Use」可循環再用餐具，盡力減廢。

▼按下圖看更多活動相片：

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「Be A Camper!春分露營體驗祭2019」 日期：2019年3月23及24日 地點：長洲西灣 – 西園特色露營歷奇樂園 收費： 1.日營門票（1-day Pass） 成人: HKD$150 小童^: HKD$75 2. 日營門票（2-day Pass） 成人: HKD$250 小童^: HKD$125 3. 露營門票（2D1N） 成人: HKD$350 小童^: HKD$175 ^十二歲或以上以成人票計算，未滿三歲不收費。 備註：每張門票附送 1 杯麥子啤酒或特飲。

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