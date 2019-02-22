【台北旅遊】盤點4間咖啡迷必到Cafe！必試大安區人氣雪人朱古力

沒錯，這次又是一系列不管男女老幼都愛的Cafe介紹文，小編收藏了四間自己平常超愛的Cafe，有些只是單純賣咖啡跟一些小點，有些則是兼販售一些餐點，但不管怎樣一杯經典美式咖啡或是濃醇Latte絕對必點！ 文：蘿妮／Dappei 搭配

1. STONE espresso bar & coffee roaster

+ 6 + 5 + 4

第一家是位在大安區的「STONE espresso bar & coffee roaster」，他們家必點絕對是鹽之花頂級朱古力蛋糕，如果沒有吃到的人一定要再來，鹽味蛋糕絕對值的讓人來第二次甚至第三次都無所謂。小編自己很愛英格蘭奶油鮮奶茶，如果一樣喜歡奶味偏重的人，這杯一定要點。

2. Kōhī Bar

+ 3 + 2

同樣位在大安區的「Kōhī Bar」可是現在小有名氣的打卡咖啡廳，大家最愛把它們家的咖啡放在門口的招牌拍照，在這個稍微寒冷的冬天來到 Kōhī Bar 一定要點一杯雪人熱可可，熱可可偏苦再搭配雪人棉花糖中和了苦味，搭編覺得兩個加在一起非常剛剛好！

3. AMD coffee

來到南港一定要來這間小而精緻的「AMD coffee」，雖然店面非常小只適合外買，或者經過時進去裏面小小休息喝一杯老闆親自烘焙的咖啡，他們家的Latte是小編的最愛，咖啡的味道非常的香，牛奶也很濃郁，偷偷告訴大家鬆餅也非常好吃，但不是長期都有，大家如果去的時候看到一定不能錯過！

+ 3 + 2

4. CoppiiLumii

+ 4 + 3 + 2

最後一間是位在中山區的「CoppiiLumii」，這間除了賣咖啡外，各式美式餐點都有販售，來到CoppiiLumii一定要點他們家的厚鬆餅，上面的糖霜烤的非常酥脆，但是鬆餅裏面卻相當鬆軟，真的是吃了一次就讓人著迷的程度！

以上這四間cafe大家可以利用假日每天去一間拜訪，就可以知道小編都是真心推薦，利用周末跟親朋好友在這些美麗的Cafe相聚吧！

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原文：就算只是拿鐵，每家口感也都不一樣！台北最美的咖啡廳這邊告訴你

【本文由「dappei 搭配 - 穿搭社群 & 流行生活網」授權提供。】

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