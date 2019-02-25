【韓國Daiso】網友推薦10大家居商品　必逛弘大、明洞店

韓國人稱之為「國民家品店」的Daiso售賣各式各樣便宜又實用的生活家居用品，款式齊全，十分好逛。繼明洞8層樓分店後，早前7層高的弘大店開幕也大受歡迎，可見Daiso的威力！韓國網民便精選了10大家居人氣商品，最近會到韓國旅行的朋友不妨去掃貨！

Daiso遍佈首爾各大地區，可以說總有一間喺附近。（圖片來源︰daisolife@IG）

網民推薦10大家居小幫手

Daiso每月都會定期推出一些新產品，有時是美妝產品、有時是生活小幫手、有時還會有聯乘不同品牌的合作商品呢！這次針對家居及廚房用品，為大家整理出韓國網民推薦的10個人氣商品，全部都實用有趣又便宜，大受歡迎，一起看看你買過哪些吧！

按圖輯看10大必買名單▼（圖片來源︰daisolife@IG、DINGO）

10. 午餐肉香腸切片小幫手 （3000韓圜 / 約21港元）︰韓國人很喜歡吃午餐肉，這個可愛魚造型的切片小幫手，一按下去便將午餐肉分成一塊塊，快捷又方便。

+ 5 + 4 + 3

必逛多層弘大、明洞店！

對遊客來說當然要找一間貨品最齊全，位置又方便的分店一次過掃貨啦！說到這非弘大及明洞店莫屬，前者新開不夠3個月，樓高7層，位置極近同樣今年新開的 AK & 弘大商場。後者則成了明洞地標之一，樓高8層，地鐵站一出便看到。兩間分店售賣各式藥妝、家居用品、零食、文具等，每月的Daiso新品都能在這裡找到，購物狂絕對能逛上兩、三小時。

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弘大二號店就位在弘大入口站4號出口後面，一出站就能看到，十分方便。（劉育辰攝）

Daiso 弘大二號店 地址：首爾麻浦區楊花路 182 營業時間：10am-10pm 交通：首爾地鐵 2 號線弘大入口站 4 號出口，步行約 3 分鐘。

韓國明洞8層店 地址：首爾特别市中區南山洞3街13-25 營業時間：10am-10pm 交通：首爾地鐵4號線「明洞」站1號出口，步行約1分鐘 網址：http://en.daiso.co.kr/

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