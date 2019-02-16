【韓國美食】首爾4大一人遊餐廳推薦　醬油蝦、部隊鍋、烤肉

多人用餐是韓國的飲食文化之一，韓式燒肉、鍋物、炸雞等都以多人份為主，因此不少餐廳都只招待2人或以上的客人。隨著一個人吃飯（혼밥）的文化逐漸普及，提供一人用餐的餐廳也愈來愈多，記者為大家整理了4間不同種類的「一人食堂」，以後獨遊韓國就不用擔心吃不到美食了！

「鳳順」位於明洞主街附近，十分受當地人和遊客歡迎。（圖片來源︰Naver Blog）

01. 1人也能吃的燒肉—「鳳順 봉순이」

韓國不少燒肉店都規定要2人份起點餐，令獨自出行的朋友想吃也吃不到。這間「鳳順烤肉 봉순이」 以提供一人菜單而聞名，價錢也相當實惠，即使一個人也能品嚐到韓燒的美味。菜單主要分為烤肉、韓定食以及下酒菜三種，選擇很多。這店的另一賣點是定食會配搭15款小菜，十分吸引，最平的豬肉定食只賣8,000韓圜（約56港元），CP值很高呢！

按圖輯看更多▼

另一吸引之處是豐富的小菜，至少有十款，十分抵食！（圖片來源︰Naver Blog）

+ 3 + 2

鳳順 봉순이 地址：首爾特別市中區明洞2街95-1,2F （서울특별시 중구 명동2가 95-1, 2F） 電話：+82 (0)2 3789 1544 營業時間：11:30am-10:30pm（截單時間為 9:30pm） 交通：地鐵明洞站6號出口 官網：bongsuni.com

即使套餐的價格親民，但醬油蝦及刺身質素仍然相當新鮮！（圖片來源︰zzzlsdk@IG）

02. 7星級大廚主理—「少年食堂 소년식당」

韓國醬油蝦蟹的鮮甜和惹味令不少人為之着迷，吃不停口。別以為一個人就吃不到，這間由7星級大廚主理的平民食堂主打一人用醬油蝦套餐，價錢100港元有找，相當實惠，是弘大區內的排隊名店。每一份都有5隻已拆殼的醬油蝦、生雞蛋飯、麵豉湯、沙律、水果、泡菜以及小菜，十分豐富。

按圖輯看更多▼

雖然是一人套餐，但份量很足，售價亦只需10,000韓圜（約70港元），十分抵食！（圖片來源︰merurin@IG）

+ 2

少年食堂 소년식당 地址：首爾麻浦區西橋洞333-11（서울 마포구 서교동 333-11） 電話：+82 (0)70 4111 7179 營業時間：12nn - 9pm（午休時間 4pm-5pm） 星期一休息 交通：弘大站8號出口，步行約8分鐘

這裏的便當款式多樣，一個人也能吃得十分豐富。（圖片來源︰whatweeattoday@IG）

03. 年輕人飯堂—「吵架的高手 싸움의 고수」

「吵架的高手 싸움의고수」在韓國很有人氣，主打一人分量的烤肉定食，照顧到獨遊但又想吃烤肉的朋友們。這裏提供了不同的烤肉套餐，多種味道選擇，半肥瘦的三層肉獨食特別爽！餐廳座位以一人為主，減少搭枱的機會，讓獨自吃飯的客人不會尷尬，是對「獨食」友善的餐廳。

按圖輯看更多▼

+ 3 + 2

吵架的高手 / 싸움의고수（弘大入口店） 地址：首爾市麻浦區西橋洞 358-38（서울 마포구 양화로 161 4/F） 電話：+82 (0)2 2250 7763 營業時間：10:30am – 9:30pm 交通︰弘大入口站 9號出口

部隊鍋可說是韓國人的國民鍋物，想不到也有一人份量呢！（圖片來源︰marc_doubleu@IG）

04. 電視台、名人推薦—熙正食堂 (희정식당)

這家是首爾知名的一人部隊鍋食堂，接受過多個節目採訪拍攝，就連劇集《一起吃飯吧》也曾前來取景。一人份量部隊鍋定價10,000韓圜（約70港元），仲要小菜和白飯免費任添，CP值超高！除了部隊鍋也有販售辣炒牛仔骨、鐵板豬肉等菜式，同樣很受歡迎。

按圖輯看更多▼

+ 4 + 3 + 2

熙正食堂（희정식당） 地址﹕首爾市永登浦區汝矣島洞 21-3 地下1樓（서울시 영등포구 여의도동 21-3 치하1층） 電話︰+82 (0)2 784 9213 營業時間﹕12nn - 11pm； 星期日休息 交通﹕汝矣島渡口站 1號出口

【周五心意運動】您捐一封$50利是，已可為基層送上溫飽，01心意呼籲您支持【新福事工協會】 ，每$50就有1個基層家庭獲3日短期食物援助。

