【日本車站】誤導性爆燈！關東地區相似車站名排行榜

大家有沒有試過去日本旅行時，因為車站名太相似而去錯站、落錯車？最近日本網友就關東地區的車站投票，選出名字最相似、最有誤導性的車站。

車站名超似 一不小心就去錯

日本的車站多到數不完，所以少不免會出現一些名字很相似的車站，當中更有些車站似到很容易誤導乘客，所以今次日本網民就整合了一個「最易去錯的車站」排行榜，一起來看看吧！

有沒有試過因車站名太似而去錯車站呢？（圖片來源：GettyImage）

1.「霞ケ関」VS「霞ヶ関」

霎眼看過去還以為是同一個車站，甚至連讀音都一樣是「かすみがせき」（kasumigaseki），但這2個其實是完全不同的車站啊！仔細看你可能發現2個車站中間的字「ケ」大小其實有差別。「霞ケ関」（前者）是位於東京都千代田區的車站，而「霞ヶ関」（後者）是在埼玉縣川越市東武東上線的其中一個車站，如果去錯就真的麻煩了！

這2個車站真的很容易混淆呢。（圖片來源：goo ranking）

2.「青海」VS「青梅」

第2名的也是不認真看就會以為是同一個車站，前者是海洋的「海」，而是在東京都江東區的車站。而後者是水果梅子的「梅」，是在東京都青梅市的車站。2個漢字只有部首不一樣，所以同樣很多人會不小心搞錯了呢！

2個車站的漢字只有部首不一樣！（圖片來源：goo ranking）

3.「武蔵小山」VS「武蔵小杉」

這次的2個車站看起來一定不會搞錯，因為2個站名的最後一個漢字完全不同，然而容易誤讀的是日本人，因這2個站的簡稱都一模一樣，都是叫「ムサコ」（musako）！假如約日本朋友到「ムサコ」站集合，就很有機會大家去了2個不一樣的車站了。不過作為遊客到日本旅遊的話，應該比較少機會搞錯這2個站吧。

表面上不同，但2個站的花名竟然一樣！（圖片來源：維基百科）

這個是武藏小杉站（圖片來源：黃國華耕讀筆記）

▼▼按圖查看第4~10位易搞錯車站▼▼