【日本景點】東京內竟有荒廢車站？帶你行入博物館動物園駅！

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撰文：Johnny鉄道撮影札記

今日乘Skyliner從成田空港前往京成上野駅，在日暮里駅後便會進入地底路段，但大家未必知道，隧道中途有一個荒廢近二十年的車站。至今「博物館動物園駅」仍然處於荒廢狀態，可算東京都心一大奇蹟。儘管車站已經在1997年停運，但出入口依舊屹立在上野公園附近，不過廿多年開放次數絕無僅有，只能在網上看到少量圖片及片段。車站在2018年4月獲選為東京都指定歷史建築，半年後文化委員會「上野文化の杜」、京成電鉄及東京藝術大學三方合作，將車站局部翻新，並選為其中一個為期約四個月「UENOYES」藝術展覽場地。

筆者在上個月中有幸到訪，趁在2月24日結束之前，趕起這篇文章，希望各位鐵道迷路經上野的話，不妨參觀一下這座極具特色的廢棄車站。

上世紀三十年代建成的博物館動物園駅，華麗外型證明是當時皇室專用的出入口。（作者提供）

在這裏先講講博物館動物園駅的歷史：車站早在三十年代落成，名稱源自周邊設有上野動物園及大量博物館。由於車站曾預期給皇室家族前往旁邊的東京国立博物館，故駅舍經特別設計，營造出華麗莊嚴氛圍。諷刺的是幾十年間車站幾乎無翻新，燈光昏暗、外牆剝落，壁畫早已褪色，而且結業前仍沒有自動檢票機，加上月台只能空納四節車廂，六節編成列車只可以通過車站，導致此站一小時只有一班列車停靠，效率甚低。由於車站只離京成上野駅約900米，在乘客量不算多情況和節省管理成本下，京成電鉄決定停止車站運作。現時仍可以在隧道內看到昔日月台的痕跡，至於地面除了主要出入口外，其實馬路對面還有另一個舊動物園口，路過時也可以探訪一下哦。

車站在1997年停止營業。（作者提供）

由於站舍設計極具歐陸風格，政府在2018年中選定此站為「東京都選定歴史的建造物」，並表示將會翻新內容對外開放。車站第一個藝術展在2018年11月尾至2019年2月24日展出，名為「アナウサギを追いかけて」，中文譯名為《追趕兔子》。記得在十點前到達車站拿入場券，否則便很容易無法入場。

藝術展覽名為「アナウサギを追いかけて」，中文譯名為《追趕兔子》，利用兔子為嚮導，運用觸摸、聽覺、視覺等感官，帶大家遊歷這座車站的興衰和復活。活用在2018年11月已經開始，只在逢星期五、六、日開放，公眾必需手持免費門票才能入場。最初筆者和友人不知道要提早排隊，幸好有讀者的訊息才知道10點開始派門票。當日我們冒着東京初雪，未到9：30便到達車站，當時已有數十人排隊；十點開始派門券，開放時間為11時至16時，共六場，每場人數約30人，可以逗留50分鐘。我們獲分派12時，所以先去吃東西和參觀其他地方。提提大家，當日未到一點已經在門口便放着「配布終了」四字，所以若果大家要到訪的話，最好在十點前到達先取門券。

我們準時到達出入口，抱着終於圓夢心情入場。從車站外已經看到裏面有一隻巨大兔子，據作者羊屋白玉導演表示，由於要探索地底車站，所以希望大家跟着兔子衝破岩石，向地底隧道進發。不過單在車站大堂抬高頭望，已經看到圓拱型歐陸風格屋頂，加上門口「九宮格」藝術裝飾，直到今日依然十分瑰麗。

一入到車站便見到一隻巨大兔子直插地底，意味探索這座地下車站，重現車站歷史及變遷。車站大堂的天花亦是極具歐陸特色，昔日皇室利用此站連接旁邊的東京國立博物館。

翻查展覽官方網站才發現有四位演員擔任「兔嚮導」，當日由齋藤優衣女士飾演此角色。展覽利用投影機播放相片、動畫，還會口述解說車站歷史及變遷，當中有不少珍貴相片及月台現況。不過解說只限日文，而且長達25－30分鐘。中途她介紹兩側舊氣窗和牆壁幾乎都被乘客塗滿，原來是當年歡送車站留下來的痕跡，在澄黃昏暗燈光之下顯得更具舊派味道。

車站便顯得非常殘舊，窗花早已生鏽不堪。（作者提供）

不過一離開地面出入口，車站便顯得非常殘舊，窗花早已生鏽不堪，和東京現代化印象南轅北轍。

車站結業前曾經邀請市民和學生，用字句和圖畫塗滿外牆，直到今日依然在此。（作者提供）

車站結業前曾經邀請市民和學生，用字句和圖畫塗滿外牆，塗鴉直到今日依然存在。不知當年寫下這些字的人，今日的生活又是怎樣呢？

解說完結後，一眾參觀人士走到樓梯底繼續參觀。首先映入眼簾的是三個被混凝土封死櫃檯，昔日很可能是售票窗口，窗口前放了一張藍色座椅、一本厚書，還有地上的菇。書上寫着「Rest in Peace, Tokyo」，裏面卻是無字天書，後來才知道是指駐守車站的老人，伴隨車站入眠（休止），在藍光中帶來一點不安。另一邊是荒廢的洗手間，這裏擺放了幾款骨骼標本，遊客還可以親手將上下顎併在一起，不是說笑，像真得有點恐怖，幸好我們對藝術一竅不通。然而我們才發現，原來不可以下去月台！(淚)儘管和新聞報道內容不符而有點失望，但總算來過無後悔。幸好沒翻新的部份有燈光，唯有隔着玻璃拍攝，明顯地整個車站氛圍仍處於昭和年代，連自動入閘機和英文解說都欠奉，證明客量差之餘，改造成本太高，廢址亦屬合理。

離開之前，大家可以在玻璃門前簽名留念，不少人都很用心畫上他們對車站的印象，例如有車票、AE列車等等，職員每星期會拍照及清理，和之後到訪的遊客鬥創意。最後行樓梯回上出入口時，不好忘記將場刊給「兔嚮導」剪票出閘的哦！除此之外，大家還可以在京成上野駅購買博物館動物園駅紀念入場券，每套為500日元，雖然它說限定6000套，但到上個月還可入手，應該不止6000套嘛……

大家還可以在京成上野駅購買博物館動物園駅紀念入場券。（作者提供）

我們只能貼着玻璃往下拍，幸好還有僅餘的燈光，一切都保留昔日面貌。

來到這裏才發現，原來範圍只是到此為止，不過遊客可以在門上畫畫留念。

來參觀的人也很有創意，除了簽名外還有車票、AE列車，各地語言等等。

整個參觀大約一小時，一踏出車站一刻竟下起雪，還是2019東京初雪呢！的確這次來東京只為這個展覽，儘管帶着一點點失望離去，但總算「服輸」不後悔，能夠入到車站已經心滿意足。寫一點後記，本來這篇文章不應現時分享，但因為展覽在2月24日完結，所以過年期間也要連夜將文章和相片整理。因為時間不足，加上要找資料，結果成為這九十多篇文章中，難度最高的一篇，但寫到這裏也終告完成，大家2月底前經過東京不妨入站參觀，不知道下一次再開放會在幾多年後了。

想知道更多展覽資料和演出職員，可以到「アナウサギを追いかけて」官方網站。

離開前記得將場刊遞給「兔嚮導」，她會剪票出閘的哦！（作者提供）

離開前記得將場刊遞給「兔嚮導」，她會剪票出閘的哦！

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「荒廢廿年超限定公開！ 博物館動物園駅藝術展見学」​】

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