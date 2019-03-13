【北海道必逛】Seicomart不能錯過的限定商品：密瓜、牛奶、生啤

這次為大家獨家推薦Seicomart必買商品，其中有北海道限定鹹食甜點、北海道產哈密瓜限定產品、北海道限定飲品、HOT CHEF 熱食區，一起來看看吧！

1. 超人氣推薦——北海道產哈密瓜限定產品

大家都知道北海道哈密瓜好吃，但什麼時候才是北海道哈密瓜最應景的季節呢？一般來說哈密瓜適合生長的溫度在25-27度，環境乾燥的地區，如果夜間天氣過熱會使甜份喪失，所以夜間溫度較為涼爽的北海道特別適合種植哈密瓜。

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2. 北海道限定飲品

酒精飲品、生啤、乳酸飲料甚至可樂、牛奶等都是到北海道逛Seicomart時不可以錯過的產品！

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3. CP值超高——百元小菜任您揀

到日本旅遊，除了各家必吃餐廳外，首推的就是日本便利商店那出神入化的熟食區了。seicomart的熟食區，百元小菜任君挑選！不知道三餐該怎麼解決？這時候hot chef熱食區也是你的好夥伴了。

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【本文獲「Compathy Magazine」授權轉載，繼續閱讀原文：【Seicomart】北海道無人不知. 必逛便利店. 新手快速入門必買清單】