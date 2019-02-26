【台灣賞櫻景點】必去武陵農場櫻花園　夢幻櫻花林最啱打卡呃Like

兩天一夜的開車遊武陵行，櫻花大爆發，真的被大大震撼到！！太厲害了（拍手～～(Y)(Y)(Y)） 旅遊日期：2019.2.18-19 花況：現在櫻花盛開，約有7-8成，開得非常非常漂亮） 注意事項：在櫻花期間，要有入山通行證，也就是說要在裡面著一晚，才能辦理，你也才可以自己開車進去

兆豐櫻花園（mapyourworld攝）

文：mapyourworld

行程：

Day1

8:30台北到武陵>>>雪霸國家公園標誌拍照>>>武陵農場入口花園、遊客中心>>>兆豐櫻花園>>>觀魚台>>>獼猴大軍＆露營區賞魯賓花>>>雪山登山口>>>武林山莊(住宿）>>>夜櫻

Day2

9:30桃山步道＆瀑布>>>桃園櫻花台>>>霧社櫻花群>>>妙高櫻花坡>>>宜蘭餅發明館>>>番割田甕缸雞

廢話不多說，直接用照片來帶大家遊武陵農場！！！非常推薦大家這裡住一晚，好好賞櫻拍照

Day1：雪霸國家公園標誌拍照，前往武陵的路上會看到，旁邊的櫻花樹也開得非常美（點擊圖片看清！）

+ 2

兆豐櫻花園

開車到武陵茶莊對面會看到兆豐橋，往裡面走就會看到一大片櫻花和茶園了

（點擊圖片開始遊覽！）

+ 7 + 6 + 5

觀魚台



這裡是賞台灣特有種櫻花鉤吻鮭的地方，但是實在拍不出來，所以就沒有照片



獼猴大軍＆露營區賞魯賓花



一路往雪山登山口的地方開去，路上經過獼猴棲息地，非常非常多隻，約30-40隻以上。



我們到的時間約16:00左右，不知道是不是剛好是覓食時間，猴子軍團全部出動，有的在吃櫻花，有的翻垃圾桶，吃草等等，非常兇，千萬不要餵食。



隔天早上經過就一隻猴子也沒有～～我們真是太幸運了 ...

【本文獲「背包客棧」授權轉載，繼續閱讀原文： [武陵] 一生必去 夢幻櫻花林＆宜蘭超好吃甕仔雞】