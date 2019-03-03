【深圳好去處】玩轉白石龍音樂主題公園　5大打卡位一家大細必去

住在龍華快3年的小編一直都有個苦惱，那就是每逢週末根本沒有地方可以愉快的玩耍。很多時候，不得不選擇進「城」，或者乾脆原地放棄…但現在！這一情況終於出現了轉機！小編發現原來就在每天經過的白石龍地鐵站步行不到10分鐘的路程就有一處又大、又好玩、又有益身心的地方——就是深圳首家音樂主題公園，白石龍音樂公園。

小編在上周回家的路上，背着相機順道就來到了這裡，終於解鎖了這座專屬於大龍華、深圳僅此一家的音樂公園！

白石龍音樂公園（深圳微時光提供）

1. 音符花圃：用鮮花演奏春天

來到公園入口處，一下子就被驚豔！在一座手抱琵琶的雕像背後，是用鮮花拼成的音符階梯。而一旁的公園大Logo則是管樂器的造型，似乎在一同吹奏着屬於深圳春天的樂章。走上音符階梯，一個畫有巨大五線譜的廣場出現在眼前。孩子們在這裡盡情奔跑、盡情歡笑，玩得超開心。嘗試換一個角度，看行人在這五線譜上行走，就像是在發出屬於自己的音符。

2. 巨型留聲機：奏響《春天的故事》

公園裡最搶眼的當屬這台超大型留聲機！大大的喇叭向着藍天，上面密密麻麻的鏤刻了很多單詞，中國、深圳、願景、交流…仔細一下，滿滿的都是深圳改革開放40周年以來的關鍵字。而在巨大留聲機的旁邊，還有一面刻着那首深圳人耳熟能詳歌曲的牆——專屬於深圳的《春天的故事》。在留聲機底部的刻盤上是1979年至今，每年一首與深圳相關的歌曲。

3. 鋼琴觀景台：走進鋼琴發現美

公園裡有一座可能是深圳最大的「鋼琴」。這台巨大的白色「鋼琴」，雖然不能真的演奏，但卻是一個視野極佳的觀景台。迎着日落的太陽，走上臺階，牛咀水庫和塘朗山的壯麗景色等着你去欣賞。而站在觀景台向後望，巨大的「鋼琴蓋」構成了一個白色圓弧，搭配着「深圳藍」。真的不管怎麼看，都是賞心悅目。（家長們注意，不要讓小朋友爬上去玩耍，十分危險！）

4. 貝多芬觀景台：一覽眾山小

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除了鋼琴觀景台，在公園的制高點上還有一座觀景台。其實山並不算高，沿着黑白交接的樓梯，走5、6分鐘便可以登頂。不要以為這是一座被燒過的禿山，其實漫山遍野的都是褐色的狗尾草！行近睇，別有一番美感。這座建在山頂的觀景台一共有2層，底下的一層可以遮陽避雨，樓上的一層則視野更佳。

從二層的觀景台望出去，整個白石龍音樂公園盡收眼底。藍天、白雲、青山、高樓，正是「一覽眾山小」的感覺。在山頂觀景台上有一尊貝多芬的雕像，雕像旁還有一個隱藏在草叢中的音響不間斷的放着輕緩的鋼琴曲。所以，請允許小編把這個觀景台叫做貝多芬觀景台吧！

5. 兒童樂園：下雪了！

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真的有一絲羡慕住在這裡附近的小朋友們，因為這裡的兒童樂園實在非同一般！遠遠望去，還以為深圳下雪了。潔白細膩的白沙，就像白雪一樣覆蓋了整座兒童樂園，甚至還堆起了一座座「小雪丘」。小朋友在這裡玩得實在太開心了，就連很多大人都忍不住上去一起玩了起來。

在這片「雪上」兒童樂園旁還有五彩的水管電話，雖然很多小朋友們似乎只把它當成攀爬架在玩… 不過，小編親自測試過，只要在一個管口說話，其他相同顏色的管口，是都可以聽到聲音，超神奇！快帶埋小朋友一起來體驗吧！對了，偷偷告訴你，兒童樂園附近還藏着幾座超級可愛的小雕像，一起來找一找吧！

對了，偷偷告訴你，兒童樂園附近還藏着幾座超級可愛的小雕像，一起來找一找吧！（深圳微時光提供）

6. 還有N個音樂打卡點

這座以音樂為主題的公園裡，還有超多和音樂相關的打卡點等着你去發現！不論是隨處可見的精緻雕塑，抑或和音樂有關的傳統故事，甚至只是公園裡的一座鐵架橋，都好看得忍不住上前拍照打卡——更莫說深圳的春天是多麼的姹紫嫣紅了。等到下一個天晴之時，不妨就來這裡逛逛吧！

白石龍音樂公園（深圳微時光提供）

門票：免費 建議遊玩時間：2-3小時 建議交通 地鐵：4號線白石龍站B口出站，左轉沿白石龍路直行至與新區大道交叉口，對面即是白石龍音樂公園。 公交：新區大道路口-公交站，B877、M459、m533均可到達 自駕：自駕線路請將導航終點設置為白石龍音樂公園，依照導航行駛即可

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