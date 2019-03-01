【深圳美食】喜茶榴槤雪糕到底係唔係伏？6大連鎖茶飲新嘢逐間試

趁着2月剛剛溜走，這次我們又去掃了一次初春的新品：有冰河世紀同款的「橡果包」、也有急速融化的「臭臭子榴槤雪糕」，和快要消失的「星爸爸表白蛋糕」。就算過完年了，小編感覺還要再肥10磅！

＊下列食品以內地名稱為準，價格以人民幣為單位

小編今次將會率先帶大家到gaga、安緹安、Starbucks、奈雪、喜茶、維星續樣試食它們推出的新品（vivi吃深圳）

1. 奈雪的「橡果手榴彈」

奈雪在這次春天又擴大了歐包櫃的容量。說是栗子造型的它，怎麼感覺更像冰河世紀裡一直都拿不到的那個橡果呢？外面撒了一層酥粒，脆脆的，裡面塞滿了芋蓉和栗子，不過份量實在太大了，小編只吃了半個就很有飽腹感。對了，吃福栗包記得搭上一杯「燃爆金栗」，裡面加了芋蓉、栗子和珍珠，剛好能解了福栗包的膩。

要是不愛甜，「大咖系列」就是最好的選擇。有檸檬和橙（大咖柳丁）兩種口味蘋果綠，加入了Arabica咖啡和茉莉毛尖，喝不慣的人可能會覺得有點苦。這是奈雪第一次把果茶和咖啡融合在一起，睡不着2.0！還別說，小編精神了一整天。

+ 3 + 2

Tips: 1. 福栗包22元／個 2. 大咖檸檬19元／杯，大咖柳丁25元／杯，燃爆金栗 29元／杯

2. 喜茶承包了整個芋泥世界

在小紅薯已經被刷爆款的喜茶「布蕾系列」，有芋泥和紫薯兩種口味。雖然剛推出沒幾天，但來幫襯的人還挺多的。比起「芋泥布蕾包」，我更心水紫薯口味，關鍵個頭還不小，煙韌的布蕾攻勢下還藏滿了紫薯蓉，但意外的不會很滯，小編一次就能吃完2個！ 還有一款「莓莓芋泥包」，感覺都快要承包起芋泥的整個系列了！撒了白糖色霜的士多啤梨鑲在軟糯的芋蓉堆裡，入口竟然還會有一種爆漿的錯覺，但25元一個，銀包有點心痛。

除了「布蕾包」，今年首支「臭臭子雪糕」也剛剛上線，簡直是小編這種榴槤控都要瘋狂愛上的一款！榴槤味超濃，小編只吃了一口，感覺像是吞了一整個貓山王一樣！不過，唯一的缺點就是融化得太快了，只是影了幾張相，雪糕就不斷的向下滴，拿到手後落口一定要快！

Tips: 1. 芋泥、紫薯布蕾包包都是13元一個，苺苺芋泥包25元、榴槤雪糕16元一個。 2. 雪糕要立即吃掉，融化的速度很快。 3. 雪糕的隱藏吃法是買一份「波波」搭配一起吃。 4. 榴槤雪糕只有在怡景中心城店有售，以上幾款包包只有在熱賣店有售，不要去錯了。

3. Starbucks的表白蛋糕

戀巧心語蛋糕是Starbucks為了情人節限定特飲專門搭配的蛋糕，雖然特飲已經沒有再推出，可蛋糕還是保留了下來。主打朱古力，卡路里直線double up！ 輕輕切開，藏在裡面的朱古流心就迫不及待的流出來，加上上面貼着的心形朱古力，帶女朋友來應該會超開心。還有新出的「開心果覆盤子風味蛋糕」，最頂端鑲嵌着幾顆紅莓，好看到還真不忍心下手破壞掉。

Tips: 1. 節節高升芝麻生巧蛋糕目前已經沒有再推出 2. 其餘兩款還有賣，但有可能會遇到沒貨的情況。 3. 流心蛋糕35元／個，覆盆子蛋糕33元／個。

4. 安緹安的小肉球

去年在內地突然爆紅的美國小食店，在年後也新增了兩款「小球球」，小編去的那天剛好是新推出，知道的人還不算多。一共有兩款口味，小編個人更喜歡「芋泥鹹蛋黃絨絨球」，裡面塞滿了芋蓉和鹹蛋黃，外面還披了一層肉鬆外衣，一啖咬落去，超滿足。絨絨球小小的一個，就算是有搽唇膏的女生，都可以一啖搞掂，但缺點是一份只得四個，份量有點少，完全唔夠食！

+ 2

如果覺得唔夠喉，還可以再柯打一份「芋泥黑糖麻糬球」，輕輕掰開的時候，裡面的黑糖還會拉出絲。同樣新出的隨行杯「大滿貫」真的太適合日常帶出街裝酷了，自帶鐳射發光杯身，在陽光底下閃閃發光。4種配料，灌上奶綠，這個份量，感覺我能喝一天！

「芋泥黑糖麻糬球」輕輕掰開的時候，裡面的黑糖還會拉出絲，超吸引（vivi吃深圳）

Tips: 1. 安亭奶綠大滿貫25元／杯。

5. 維星的雙份少女心

深圳老品牌維星，新品才一推出就馬上俘獲了眾多少女心。主打「草莓巧克力」，整杯都是卡路里，惟有飲完先再減肥！可能小編不太喜甜，在朱古力雪頂和底層朱古力草莓奶昔的雙重攻擊之下，只喝到半杯，就覺得有點滯了。和「草莓鮮奶黑巧」剛好相反，「大桔大利杯」就顯得清香很多，特別是底下隱藏的白玉，煙韌度100分，每一口都超適合這個春天。光聽着名字就覺得很有喜慶感，每次落單的時候都有種回到過年時攤開衫袋收利是的日子。

Tips: 1. 草莓黑巧鮮奶喝起來會有點滯，25元／杯。 2. 大桔大利茶 23元／杯。

6. gaga鮮語的少女限定

gaga在今年情人節特別推出的限定款，顏值頗高，超適合用來IG打卡的仙女下午茶。最底層是玫瑰花茶底，中間佈滿着新鮮的忌廉士多啤梨果肉，飲完第一啖即刻決定要將它評為心目中的下午茶皇后！雖然是限定款，但是會一直持續到3月中，趁着它消失之前趕快來打卡吧！

Tips: 1. 槍花草玫是限定新品，35元／杯，即日起至3月14日結束。

【本文獲「vivi吃深圳」授權轉載，微信公眾號：viviszsz】