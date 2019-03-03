【大阪美食】梅田新食街！大熱牛角包、米芝蓮炸串…7大人氣美食

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難波及梅田一向是港人血拼戰場，上至衫褲鞋襪、藥妝，下至家電、手信，真心買到手軟！要節省時間專心shopping，醫肚環節當然要就腳方便！大阪梅田站高架下方3月尾就有新食街茶屋町Arco登場，7間食肆全部都大有來頭，總有一間啱心水！

米芝蓮1星食府插旗

於3月28日開幕的茶屋町Arco，共有7間人氣食肆，由輕食cafe到米芝蓮食府都式式俱備，炸串、清酒酒吧、燒烤……當中要數最注目的，必然是連續8年獲得《米芝蓮指南》1星的炸串店「串揚げキッチンだん」，以零油感炸物作招徠，店家利用高級食材如魚子醬與當造海產如昆布及海膽炮製炸串，嘴叼一族不會失望。此外，首次在大阪插旗、獲《首都圈版拉麵ぴあ》飲食指南選為新店部門第1位的SHIBIRE NOODLES蠟燭屋，皇牌麻婆豆腐拉麵開胃惹味，加入拉麵彈牙，值得一試。這裡連酒吧都充滿特色，清酒為賣點的茶屋町Marry則提供多款新式清酒及清酒軟雪糕，驚喜十足。

按圖查看7大食肆及招牌美食

新食街茶屋町Arco將於3月28日開幕。（圖片來源：prtimes）

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開幕日：3月28日

地址：大阪市北區芝田1-6-2

網址：https://arco.hankyu.co.jp/

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