【關西旅遊】大阪站新增AR導航　去梅田不怕迷路（附周邊10景點）

許多新手到大阪自由行時，都會在大阪梅田車站迷路，因為這個車站是個大型轉運站，分岔路多人更多，就像一個大型迷宮一樣，看漏一個路標就很容易迷路。不過以後大家可以放心了，因為3月中旬起大阪車站會新增AR導航系統，指引大家前往大阪梅田的主要設施，簡直是路癡的救星啊！

大阪站9個地點設AR導航

Panasonic於3月中旬至2019年底，在大阪車站9個地點設置AR導航系統，暫時可以指示大家到梅田周邊33個目的地，日後會相繼增加更多站點及目的地，相信能減低更多國外旅客到日本自由行的不便。

大阪車站規模龐大又複雜，就連日本人都會在裡面迷路！（圖片來源：GettyImages）

今次新增的AR導航是採用了「LinkRay™」技術，使用時不必開啟GPS，就算是在室內或人群中都能準確地指引路線，而且可對應日語、英語、中文及韓文，不懂日語的旅客都能輕鬆使用。有了這個AR導航，以後去大阪梅田就不怕會迷路了！

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梅田周邊觀光景點10選

通常去大阪旅遊，都會分南、北兩區，旅客最愛去掃貨的難波和心齋橋就屬於大阪的南部，而北部就是大阪車站、梅田等地區，是當地比較高級、上流的區域。去梅田除了到百貨公司之外，其實周邊還有很多觀光的地方，一起來看看吧！

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